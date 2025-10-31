dodaキャンパス（運営：株式会社ベネッセi-キャリア）主催セミナー「AIを活用した新卒採用の最新トレンド」株式会社Leanファウンダー北原が登壇します！

株式会社lean

2025年11月18日（火）13:00より、dodaキャンパス（運営：株式会社ベネッセi-キャリア）主催のオンラインセミナーに株式会社Leanファウンダー北原航が登壇いたします。

本セミナーは、新卒採用を行う企業の採用ご担当者さまを対象に、AI活用を通じて「工数削減」と「学生フォロー強化」を両立させるための実践的なノウハウを、わかりやすくお伝えする内容です。

今回の登壇者である北原は、100社以上の採用コンサルティング実績を持ち、AIを活用して25時間の工数削減を実現した事例を基に、導入時のポイントや実践ステップを具体的に解説します。

また、同時に「AIを使ってみたいが何から始めればよいか分からない」「AI面接／AI面談ツールを導入するのが不安」といった、AI活用に悩む採用担当者さまの声にも応える構成となっており、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

■ セミナー概要

テーマ：初めてのAI活用にもおすすめ！AI×新卒採用で何が変わる？～25時間の工数削減＆フォロー強化を実現した事例も公開～

日時：2025年11月18日（火）13:00～14:00（オンライン開催）

主催：ベネッセ i-キャリア（doda キャンパス）

形式：Zoom ウェビナー（参加無料・事前申込制）

定員：100名（先着順）

申込ページ：https://campus.doda.jp/__/short_urls/52L

■ 登壇内容

本セミナーでは、新卒採用の現場でAIを活用し、25時間の工数削減と学生フォロー強化を実現した事例を中心に、採用現場でのAI導入プロセスをわかりやすく解説します。

また、「AIを導入したいけれど何から始めていいかわからない」「AI面接・AI面談ツールをどう活用すればよいか知りたい」といった企業担当者の方々に向けて、導入の第一歩となる実践的なノウハウも共有します。

■株式会社Leanについて

株式会社Leanは「母集団拡大・辞退率低減・採用工数削減」を目的としたAIアバター「Geny（ジニー）」をはじめ、次世代の採用ソリューションを提供しています。採用業務における“安心感と挑戦心”を両立させるため、幅広い企業に向けた支援を行っています。

https://le-an.co.jp/