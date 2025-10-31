【株式会社東北医工】第59回日本作業療法学会に出展します

株式会社東北医工

株式会社東北医工（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大関一陽）は、2025年11月7日（金）から9

日（日）まで、香川県高松市にて開催される「第59回日本作業療法学会」に出展いたします。

弊社の展示ブースでは、2025年3月に販売を開始した能動型手用他動運動訓練装置「手用ロボット型運動訓練装置 Ouvert（ウーベルト）(R)(https://tohoku-ms.com/#products)」（医療機器承認番号：30700BZX00005000）の実演展示を行います。皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

展示内容：手用ロボット型運動訓練装置Ouvert（ウーベルト）(R)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QPgjFwyXODs ]

手用ロボット型運動訓練装置Ouvert（ウーベルト）(R)（以下：ウーベルト(R)）は、⽚麻痺のある患者の手指機能訓練において、指を屈伸させることにより関節の癒着・拘縮の予防及び関節可動域の改善を使用目的とする能動型手用他動運動訓練装置です。

ウーベルト(R)は、ロボットハンドに患者の訓練が必要な麻痺している手（以下：訓練手）を固定し、モータのアシストする力により患者の手の関節を動かすことで関節のリハビリテーションを行います。

ロボットハンドに手を入れるだけで”ラクラク装着”

グローブなどの装着は不要。ロボットハンドに手を差し込むだけで、すぐにリハビリを開始できます。

ロボットによる自律型リハビリテーション

「リーダフォロワ方式」を採用し、正常手※側のロボットハンド（リーダ）を動かすことで訓練手側のロボットハンド（フォロワ）が同じ動きを再現し、手指の動きをアシスト。また画面上に正常手側の動作映像の反転画像が表示されます。

ゲーム感覚で”ワクワク”楽しくリハビリ

訓練手側の画像に対してキャラクターを映し、キャラクターをキャッチするゲーム機能を搭載。楽しみながらリハビリに取り組める工夫が施されています。

そのほか展示ブースでは、鶴巻温泉病院 院長 出江紳一先生の対談リーフレットを配布いたします。出江先生にはウーベルト(R)の開発にあたり専門的なご助言をいただいており、本リーフレットでは装置の開発背景や特徴、医療現場での導入に際しての留意点についてお話しされています。

ウーベルト(R)のコンセプトや活用方法をより深くご理解いただける内容となっておりますので、ご来場の際はぜひお手に取ってご覧ください。

展示会概要

学会名：第59回日本作業療法学会

会期：2025年11月7日（金）～9日（日）

会場：サンポートホール高松・かがわ国際会議場・あなぶきアリーナ香川

出展ブース番号：49

公式サイト：https://square.umin.ac.jp/ot59/index.html

ウーベルト(R)製品概要

製品名：手用ロボット型運動訓練装置Ouvert（ウーベルト）(R)

一般的名称：能動型手用他動運動訓練装置

医療機器クラス分類：クラスII管理医療機器

承認取得日：2025年1月7日

医療機器承認番号：30700BZX00005000

製造販売業者：株式会社東北医工

使用目的又は効果：本品は⽚麻痺のある患者の手指機能訓練において、指を屈伸させることにより関節の癒着・拘縮の予防及び関節可動域の改善を行う。

寸法（ウーベルト(R)本体）：幅600mm×高さ280mm×奥行380mm

重量（ウーベルト(R)本体）：10.6kg

株式会社 東北医工について

私たち株式会社東北医工は、これまで培ったロボティックス技術を活用し、岩手大学をはじめとする各大学の研究機関との産学連携を推進しながら、療法士による徒手的なリハビリテーションの一部を代替する、医療機器の開発分野に挑戦します。

社名：株式会社東北医工 Tohoku Medical Systems Co.,Ltd.

（岩手大学発ベンチャー、東北大学発ベンチャー）

設立：2022年5月26日

代表者：代表取締役 大関一陽

所在地：岩手県盛岡市北飯岡二丁目4-23 ヘルステック・イノベーション・ハブ101

事業内容：医療用機械器具・医療用品製造業

取得認証及び許可-第二種医療機器製造販売業 許可番号 03B2X10005

-医療機器製造業 登録番号 03BZ200035

-高度管理医療機器等販売業貸与業許可（盛保第705号）

-ISO13485

お問い合わせ先：TEL 019-635-1188 FAX 019-601-3273

E-mail：news@tohoku-ms.com

HP：https://tohoku-ms.com/

X公式アカウント：https://x.com/TMS0857

注釈 ※：手の解剖学的構造や運動機能が正常に働いている状態を指します。