【想定年利８％】不動産クラファン「REEZIN（リーズイン）クラウドファンディング」5号ファンド募集開始のお知らせ
株式会社新成トラスト
・想定利回り(年利)：8.0 %
・組合型：匿名組合
株式会社新成トラスト（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：冨士井直哉）が運営する、不動産クラウドファンディングサービス『REEZIN（リーズイン）クラウドファンディング』にて、第5号ファンドを組成し、2025年11月4日（火）10:00より抽選型にて出資の募集を開始することをお知らせいたします。
OsakaMetro中央線・千日前線「阿波座駅」徒歩8分、水都大阪のシンボルである中之島に程近く、大阪の2大都市「梅田」と「難波」の中間に位置する好立地。ビジネス・文化・情報・ファッション・エンターテイメントがクロスし、屈指の生活利便性を誇ります。住環境を重視する昨今の若者にも人気の1DKの築浅物件です。
お申し込みは下記URLよりお願いいたします。
https://reezin-funding.jp
＜４号ファンドの詳細＞
・想定利回り(年利)：8.0 %
・募集期間：2025/11/4~2025/11/18
・運用期間：2025/12/1~2026/2/28
・最低出資額：10,000円
・募集金額：7,560,000円
・募集方式：抽選式
・組合型：匿名組合
・配当の形式：インカム型
■会社概要
社名：株式会社新成トラスト
設立：2002年8月
代表取締役：冨士井直哉
資本金：1億円
本社：大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7号
URＬ：https://shinsei-trust.co.jp/
■お問い合せ先
https://reezin-funding.jp/inquiries/new