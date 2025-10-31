【想定年利８％】不動産クラファン「REEZIN（リーズイン）クラウドファンディング」5号ファンド募集開始のお知らせ

株式会社新成トラスト

株式会社新成トラスト（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：冨士井直哉）が運営する、不動産クラウドファンディングサービス『REEZIN（リーズイン）クラウドファンディング』にて、第5号ファンドを組成し、2025年11月4日（火）10:00より抽選型にて出資の募集を開始することをお知らせいたします。

OsakaMetro中央線・千日前線「阿波座駅」徒歩8分、水都大阪のシンボルである中之島に程近く、大阪の2大都市「梅田」と「難波」の中間に位置する好立地。ビジネス・文化・情報・ファッション・エンターテイメントがクロスし、屈指の生活利便性を誇ります。住環境を重視する昨今の若者にも人気の1DKの築浅物件です。

お申し込みは下記URLよりお願いいたします。

https://reezin-funding.jp

＜４号ファンドの詳細＞

・想定利回り(年利)：8.0 %

・募集期間：2025/11/4~2025/11/18

・運用期間：2025/12/1~2026/2/28

・最低出資額：10,000円

・募集金額：7,560,000円

・募集方式：抽選式

・組合型：匿名組合

・配当の形式：インカム型

■会社概要

社名：株式会社新成トラスト

設立：2002年8月

代表取締役：冨士井直哉

資本金：1億円

本社：大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7号

URＬ：https://shinsei-trust.co.jp/

■お問い合せ先

https://reezin-funding.jp/inquiries/new