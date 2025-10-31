アップサイクルブランド「NEWSED」より“世界でたった1つ”の特別なギフトBOX『Acryl Tag Plate 39ボックス』を11/4より発売開始

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が展開する、アップサイクルやサステナブルに取り組むブランド「NEWSED（ニューズド）」より、装飾アクリルの端材から作られたプロダクト「Acryl Tag Plate」（アクリルタグプレート）をお得に購入できる『Acryl Tag Plate 39ボックス』を、2025年11月4日（火）から12月12日（金）の期間限定で発売いたします。

▼『Acryl Tag Plate 39ボックス』：https://info.kenelephant.co.jp/47653Xo(https://info.kenelephant.co.jp/47653Xo)

「Acryl Tag Plate」は、その時々で変わる装飾アクリルの端材から生まれた、色柄と文字の組み合わせが楽しめる一点もののタグプレートです。

『Acryl Tag Plate 39ボックス』には、Alphabet（大文字）、mini（小文字）、365（月＋日の4ケタの日付）の3種類がセットになっており、それぞれ好きな文字や数字を選んでオーダーできます。色柄も、好みのものを3種類まで候補に挙げることができ、ご希望をベースに「NEWSED」が厳選いたします。

ワイヤーリングも1個付属するため、3つのタグプレートを通し、まとめてカバンやポーチに取り付けられます。

具体的なデザインは届いてからのお楽しみとなりますが、ランダムな色柄と文字の組み合わせによって生まれる、世界でたった一つのタグプレートを詰め合わせた、この期間限定の特別なギフトBOXです。

大切な人へのギフトだけでなく、Alphabet／miniはイニシャル、365は誕生日を選んで“推し活”グッズにする方など、さまざまなシーンでご好評をいただいております。通常の組み合わせ購入より安く、さらに送料無料で購入することができるこの機会に、是非おすすめです。

【商品概要】

商品名：Acryl Tag Plate 39ボックス

販売期間：2025年11月4日（火）～12月12日（金）

販売価格：3,900円（税込、送料無料）

セット内容：Alphabet（大文字） 1点、mini（小文字） 1点、365（月＋日の4ケタの日付）1点、ワイヤーリング

商品ページ：https://info.kenelephant.co.jp/47653Xo

※発送までは最大2週間程度かかる場合がございます。

※配送日時指定はできません。

※色柄はお好みのものを候補としてご指定いただき、「NEWSED」がセレクトいたします。ご希望どおりの仕上がりとならない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

【NEWSED（ニューズド） ブランド紹介】

古くなってしまったものを新たな視点で見ることで、別の新しいものとして蘇らせるアップサイクルブランドです。これまでに、アクセサリーパーツや店舗用什器などを手がける工場から出るアクリル端材を素材とした「Acryl Tag Plate」をはじめ、木琴鍵盤の端材、シートベルトの廃材を活かした多様な製品の開発・製造をしています。

ただ素材を活かすだけではなく、廃材、端材の背後にある生産背景を重要視ししながら、なぜその形に生まれ変わらせるのかストーリーを作りながら商品を開発しています。

Webサイト ：https://kenelephant.co.jp/newsed/

Instagram：https://www.instagram.com/newsedproject/

◇Acryl Tag Plateについて

NEWSEDの中でも人気の高い商品の一つが、鍵などに取り付けられるタグプレート「Acryl Tag Plate」です。アクセサリーパーツや店舗用什器などを手がける工場から出る、装飾アクリルの端材からできています。

「Acryl Tag Plate」の製造時に使われる廃材はその時々で変わるため、できあがるタグプレートの色や柄も、一つ一つ異なります。各商品は１点ずつでもオリジナリティの高い商品として楽しめますが、組み合わせる内容によって、表現の幅が広がります。

今年8月に横浜赤レンガ倉庫で開催された「365」POPUPイベントでは、8,000個以上を販売。多くの来場者に自分だけのタグプレートを楽しんでいただきました。※「365」は商品名です。

【本商品に関するお問い合わせ先】

NEWSED E-Mail：newsed@kenelephant.co.jp

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/