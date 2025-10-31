Trip.com、DMM.comが提供する旅行予約サイト「DMM旅行予約」と提携

株式会社Trip.com International Travel Japan

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.comは、合同会社DMM.com（本社：東京都港区、以下 DMM）が運営する新サービス「DMM旅行予約」とのシステム連携を開始いたしました。

今回の連携により、「DMM旅行予約」からTrip.comの世界規模の宿泊施設や航空券を検索・予約できるようになりました。

Trip.comの約150万軒の宿泊施設データと640以上の航空会社を網羅するネットワークが「DMM旅行予約」上で利用可能となり、DMM会員は目的地やニーズに合わせて柔軟に旅行商品を組み合わせることができます。これにより、旅行をワンストップで完結できる、利便性の高い旅行体験を実現します。

また、DMMが展開する通信サービスや会員特典との連携により、日常生活の延長線上で自然に旅行を楽しめる、新しい予約体験を提供します。

代表取締役社長 高田智之 のコメント

「今回の連携により、DMM会員の皆さまには、Trip.comが持つ世界39の国と地域に広がるホテルや航空券のネットワークをご利用いただけるようになりました。国内外を問わず、より多彩な選択肢とスムーズな予約体験をお届けできることを嬉しく思います。今後も多様なパートナーとの協業を通じて、利便性の向上とともに、日本の旅行市場のさらなる発展に貢献してまいります。」

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

Trip.com（トリップドットコム）について

Trip.com は、39 の国と地域の 24言語および 35 の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界 220 の国と地域にある 150 万軒以上のホテルと、3,400 の空港を発着する 640 社以上の航空会社のフライト、そして20 万以上のアトラクションや現地ツアー商品を網羅した巨大なネットワークを有する Trip.com は、24時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。URL: https://jp.trip.com

航空券検索はこちら(https://jp.trip.com/flights/) ホテル検索はこちら(https://jp.trip.com/hotels/)