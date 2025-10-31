アルコニックスグループ、「統合報告書2025」を公開

アルコニックス株式会社

アルコニックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：手代木 洋、以下アルコニックス）はこのたび、「統合報告書2025」（https://www.alconix.com/ir/library/report/）を公開しました。

今回は、2021年の統合報告書の初発行から5年間の対話を通じて皆さまから寄せられた質問に向き合うとともに、2025年5月に公表した「パーパス・ビジョン」や「長期経営計画2030」を軸に、将来に向けたグループの考えを示しています。

■「統合報告書2025」のポイント

１.ステークホルダーの皆さまからよく寄せられる「６つの質問」への回答を中心に構成

【６つの質問】

・「パーパス・ビジョン」や「長期経営計画2030」を策定した理由は？

・なぜアルコニックスは商社機能と製造機能を有しているのか？

・事業成長と収益効率をどのように両立させていくのか？

・アルコニックスの「資本コストや株価を意識した経営」とは？

・無形資産の最大化と活用に向けてどのように取り組むのか？

・どのようにグループガバナンスを確立するのか？

２.「パーパス・ビジョン」「長期経営計画2030」策定の背景や意義を詳述

３.CHROメッセージを掲載、人財戦略をより明確化

「統合報告書2025」：https://www.alconix.com/ir/library/report/(https://www.alconix.com/ir/library/report/)

※英語版の公開は11月末を予定しています。

「長期経営計画2030」：https://www.alconix.com/ir/plan/(https://www.alconix.com/ir/plan/)

「パーパス・ビジョン」：https://www.alconix.com/company/purpose/(https://www.alconix.com/company/purpose/)

【アルコニックスグループについて】

アルコニックスグループは「夢みた未来を描く」をコーポレートスローガンとして掲げ、「卸売・流通」機能を担う商社流通セグメントと、「加工・製造」機能を担う製造セグメントからなる、アルミや銅、レアアースなどのモノづくりに欠かせない非鉄金属をワンストップで提供する「総合ソリューションプロバイダー」企業です。

次世代を見据えた事業展開により、国内の製造業において持続可能なビジネスモデルを生み出し、競争力向上を目指していきます。

【アルコニックス株式会社】（東証プライム：3036）

代表者 ：代表取締役 社長執行役員CEO 手代木 洋

所在地 ：〒100-6112 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階

事業内容 ：非鉄金属及びレアメタル、レアアース等の製品並びに原材料等の輸出、輸入及び国内販売

https://prtimes.jp/a/?f=d36770-33-6284a2f574e66a22ff58fc43671a4365.pdf