抽選でデジタルギフトが当たる！『ランクル・ハイエース 2025年買ってよかったもの投稿キャンペーン』開催！

フレックス株式会社

フレックス株式会社（本社：東京都、代表取締役：藤崎 孝行）は、2025年10月31日（金）より、ランドクルーザーおよびハイエースのオーナーを対象とした「ランクル・ハイエース 2025年買ってよかったもの投稿キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンは、「ランクル・ハイエースをもっと楽しむために買ってよかったもの」をテーマに、FLEXフォーラム上で写真とエピソードを投稿していただく企画です。

納車したてのピカピカの愛車から、長年連れ添った相棒まで──。 普段の生活や休日の遊びで活躍するランクル・ハイエースを、もっと快適に、もっと自分らしくしてくれたアイテムを教えてください。

投稿を通じて、オーナー同士が“リアルな声”を共有できる場を広げていきます。 FLEXフォーラムだからこそ見つかる「買ってよかったもの」が、あなたの愛車時間をさらに豊かにするはずです。

投稿してくれた方の中から抽選でデジタルギフト1万円分をプレゼント！

ランクル・ハイエース好きが集うFLEXフォーラムで、あなたの「買ってよかった！」をシェアしよう！

キャンペーンページ：https://www.flexnet.co.jp/fair/202511-flexforum-campaign

🗓 実施期間

投稿期間： 2025年10月31日（金）12:00 ～ 2026年1月30日（金）18:00

結果発表： 2026年2月10日（火）

賞品発送： 2026年2月中旬予定

✍ 応募方法（3ステップで簡単！）

- FLEXフォーラム（https://forum.flexnet.co.jp/）にアクセス- 買ってよかったものの写真を投稿- ハッシュタグ 「#買ってよかったもの2025」 を付けて投稿※購入したアイテムのポイントやエピソードも記載

当選確率アップの方法

FLEXフォーラムの投稿を、Instagram、X（Twitter）、TikTok、Facebookなどの各SNSでシェアすると当選率がアップします。 シェアした投稿のスクリーンショットを、FLEXフォーラムのご自身の投稿にコメントとして添付してください。

賞品

デジタルギフト1万円分（Amazonギフト券などに交換可能） 抽選で5名様にプレゼント。

当選者の方には、【noreply@flex.jp】より順次メールにてご連絡いたします。

FLEXフォーラムについて

FLEXフォーラムは、ハイエースやランドクルーザーを愛する人たちがつながるコミュニティサイトです。 納車報告やカスタム紹介、メンテナンスの工夫、旅の記録など、オーナーならではの実体験を自由に投稿できます。

「すべてのランクル・ハイエース好きがつながる場所」をコンセプトに、情報交換と仲間づくりの場を提供しています。

あなたの投稿が、誰かのカーライフをもっと楽しくするかもしれません。

FLEXフォーラム： https://forum.flexnet.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

フレックス株式会社

URL: https://www.flexnet.co.jp/

※本キャンペーンに関する詳細なお問い合わせについては、上記ウェブサイトをご確認ください。

⚠ 注意事項

※ご応募の際は、以下の注意事項をご確認ください。

- ご自身が所有している車両の写真を投稿してください- 同じ画像や同じ内容の複数投稿は削除対象となります- ご投稿いただいた画像や内容は、弊社公式SNSや広告等で紹介させていただく場合がございます- 当選権利の譲渡、現金への換金、交換はできません- 本キャンペーンは都合により期間、賞品の変更、中止、終了をする場合がございます

本キャンペーンの詳細はこちら

https://www.flexnet.co.jp/fair/202511-flexforum-campaign

以上



