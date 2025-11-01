愛眼の新商品メガネ【SHIJA(シージャ)】その一瞬で自分を“着飾る”

愛眼株式会社

メガネ・補聴器を取り扱う眼鏡専門店チェーン「メガネの愛眼」を展開する愛眼株式会社（本社：大阪府大阪市天王寺区、代表取締役：佐々 昌俊）は、新プライベートブランドメガネ【SHIJA(シージャ)】を2025年11月1日(土)より、メガネの愛眼各店舗ならびにメガネの愛眼公式オンラインショップにて発売開始いたしました。

※一部、取扱いのない店舗がございます。

■ 【SHIJA(シージャ)】とは？

服を着飾るように、メガネでも自分を”着飾る”。というコンセプトのもと、「メガネで着飾る楽しさ」を大切にデザインされた新しいアイウェアブランドです。ブランド名の「シージャ」は、アジアでも最先端のファッション国、韓国の言葉で「始まりのかけ声」を意味する「시작(シージャ)」に由来しています。メガネをかけたその瞬間から、気分やシーンに合わせて自分を変えていく『始まり』にうってつけのアイウェアブランドです

■ ラインナップ

SJ-0001 【個性を味方に】

シンプルで洗練されたデザインは、知的で上品な雰囲気を醸し出します。多角形フレームで個性を出しつつも、フレームの細さが上品さを引き立てるため、ビジネスシーンにも対応。いつものスタイルをワンランク上のものにしてくれるメガネフレームです。

左からSJ-0001 C-1、C-2、C-3、C-4、C-5SJ-0002 【ファッションをアクセントに】

金属特有の光沢感は、お顔色を明るく見せ、繊細なフレームラインがスタイリッシュな印象に。フォックス型のニュアンスを持つメタルフレームが、お顔をリフトアップして見せる効果も期待できます。こなれた雰囲気にトレンド感をプラスする、上級者向けのアイテムです。

左からSJ-0002 C-1、C-2、C-3、C-4、C-5SJ-0003 【抜け感はメガネで】

ビッグシェイプで丸みのあるフレームデザインが、カジュアルでモダンな印象を演出します。プラスチックフレームがお顔全体にメリハリをつけ、目元をすっきりと見せながらも、トレンド感のある抜け感を表現できます。

左からSJ-0003 C-1、C-2、C-3、C-4SJ-0004 【トラッドファッションにもぴったり】

角ばりすぎず、少し丸みをもたせたバランスの良いテーパード型のフレームデザインは、クールでスタイリッシュな印象を与えます。太めなブリッジがアクセントになり、視野も広く実用性も兼ね備えた、トレンドをおさえたデザインです。

■ 商品詳細

左からSJ-0004 C-1、C-2、C-3、C-4

洗練されたプロダクトをこの価格で。

上質なものを身近に感じていただけるよう、デザインと品質には徹底してこだわり、更に手に取りやすい価格を実現しました。その価値をぜひご体験ください。

商品名： SHIJA(シージャ) SJ-0001、SJ-0002、SJ-0003、SJ-0004

発売日：2025年11月1日(土)

素 材：SJ-0001、SJ-0002 :ステンレス合金

SJ-0003、SJ-0004 :TR90

価 格： \9,900(税込)

※単焦点プラスチックレンズ(屈折率1.55)付き

※一部、取扱いのない店舗がございます

SHIJA(シージャ)についてはこちら :https://www.aigan.co.jp/feature/shija

■会社情報

商号 ：愛眼株式会社

本社所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号

代表者 ：代表取締役社長 佐々 昌俊

資本金 ：5,478百万円

設立 ：1961年1月11日

事業内容 ：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う

眼鏡専門店チェーンを展開しております。

メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)

メガネの愛眼オンラインショップページはこちら(https://online-shop.aigan.co.jp/?pr)