クロスメディアグループ、20周年を機に新ロゴを発表

クロスメディアグループ株式会社

2025年10月、クロスメディアグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、創業20周年を迎えるにあたり、コーポレートロゴを刷新いたしました。

■ 新ロゴに込めた想い

新たなロゴは、「シンプルで洗練された印象」と「上品さの中にあるインパクト」を両立させることを目指してデザインされました。

その中心に描かれるクロス（X）は、クロスメディアという社名を象徴すると同時に、「人・企業・社会・未来」という4つの方向から互いに向き合い、交わる姿を表しています。

交差するラインには、「あらゆるメディアを通じて、人と企業の成長に寄与し、社会に新しい価値を提供する」というグループ理念を込めました。



全体は無駄のない幾何学的構成でまとめ、長く愛される普遍性と、誠実さ・信頼感を感じさせるデザインに仕上げています。

■ “編集力”を核に、MaaS（Media as a Service）構想へ

クロスメディアグループは、2005年の創業以来、数々のビジネス書出版を通じて培った「編集力」を武器に、出版事業にとどまらず、法人向けマーケティング事業、デザイン事業、アクティブヘルス事業などへと事業領域を拡大してきました。

次の10年に向けて掲げるビジョンは、「情報価値を最大化するMaaS（Media as a Service）」の実現です。



これは、人と企業が“編集された発信力”を自ら実装できる新しいインフラ構想。誰もが情報発信できる時代だからこそ、「編集された質の高い情報」こそが、社会を前に進める原動力になるという信念のもと、クロスメディアは企画・編集・デザインを通じて、発信のあり方そのものを進化させていきます。

■ 代表メッセージ

情報があふれる時代にこそ、編集の力が問われています。私たちは、書籍やWeb、映像などあらゆるメディアを通じて、人や企業、そして社会を編集する仕事をしてきました。

これからは「Media as a Service（MaaS）」という構想のもと、情報の質を高め、その価値を最大化していくことに挑戦していきます。

新しいロゴは、その決意を象徴するものです。

これからのクロスメディアにも、ぜひご期待ください。



― クロスメディアグループ株式会社 代表取締役 小早川幸一郎

■ 20周年記念のコーポレートムービー

今回、ロゴの刷新とともに、創業以来貫いてきた理念「編集力で未来を創る」をテーマにしたコーポレートムービーを公開いたしました。映像は、クロスメディアグループ公式サイト（https://cm-group.jp）のトップページにてご覧いただけます。

ムービーはこちら :https://cm-group.jp

■ クロスメディアグループについて

会社名：クロスメディアグループ株式会社

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル

代表者：代表取締役社長 小早川幸一郎

設立：2005年10月

事業内容：ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信しています。