DNX Ventures USチームが、4号USファンドを累計143百万米ドル（約217億円）で組成完了

米国シリコンバレーと東京に拠点をおくベンチャーキャピタルDNX Ventures(https://www.dnx.vc/usfund-jp/top)（在米国サン・マテオ / マネージングパートナー: 北村充崇、前田浩伸、Q Motiwala、以下DNX）は、当社を無限責任組合員とする「４号USファンド」の組成を143百万米ドル（約217億円）にて完了いたしました。米国シリコンバレーのUSチームが運営する本ファンドは、日本国内の事業会社16社を中心にご出資いただいて組成し、米国をはじめとする海外のB2Bスタートアップへ投資を行うファンドです。

なお、2024年に組成した「４号日本ファンド」とは出資者および投資先が異なる別ファンドとなります。

事業会社合計16社よりご出資

「４号USファンド」には（以下五十音順・敬称略）、アズビル株式会社、京セラコミュニケーションシステム株式会社、株式会社クラレ、栗田工業株式会社、コマツ（株式会社小松製作所）、株式会社CCIグループ（旧：株式会社北國フィナンシャルホールディングス）、JNC株式会社、株式会社セゾンテクノロジー、株式会社ソミックマネージメントホールディングス、高千穂交易株式会社、千代田化工建設株式会社、東芝テック株式会社、株式会社日本政策投資銀行、浜松いわた信用金庫、株式会社日立ソリューションズ、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス他からご出資頂いております。

革新的な技術に裏打ちされた成長力の高いベンチャー企業への投資を実践すると共に、世界的視野を持つベンチャー企業と日本の大手事業会社の事業に伴走して参ります。

事業会社への伴走を通してイノベーションの創出を支援

DNX Venturesは、アーリーステージのVCとして創業以来15年に渡りシリコンバレーを中心としたB2Bスタートアップへの投資を実行し、出資者の皆様へ財務リターンを提供してきました。また、30社以上の日本の事業会社LPと伴走をし、日本企業と海外スタートアップの間での事業提携、直接投資、買収を含めた200件を超えるパートナーシップの支援をしています。

これらの成果の基盤として、シリコンバレーオフィスへのLP駐在員の受け入れや社内起業家育成プログラム（BAP）を通じたイノベーション人材育成、本社側の啓蒙活動を通しての組織体制構築といった多層的なサポートにより、事業会社の継続的なオープンイノベーション体制の構築を支援しています。

すでに「４号USファンド」より10社へ投資

また、「４号USファンド」からは（以下五十音順・順不同敬称略）、すでに以下記載のスタートアップ、合計10社のB2B領域の米国スタートアップへ投資を実行致しました。

DNX Ventures USチームの体制強化

- Coalesce社：モダンでスケーラブルなデータ変換ツールを提供するSaaS企業- Anthropic：基盤モデル群「Claude」を提供するAIシステム開発企業- Crisp：消費財メーカー向けに製品パフォーマンスの把握を可能にするデータ連携プラットフォーム- Li Industries：革新的な手法でリチウムイオン電池のリサイクルを可能とする企業- Cofactr：サプライチェーン管理プラットフォーム- Knostic：生成AI時代の組織内の知識フローを制御するプラットフォーム- Halcyon：ランサムウェア対策ソリューション- Keychain：製品製造プロセスに透明性と利便性をもたらす消費財製造企業- Mind Security：非構造化機密情報の検知・保護を行う内部脅威リスク管理ソリューション- Ubiq Security：APIベースの暗号化とコードによる鍵管理を提供するSaaSプラットフォーム

また今般DNX USチームのRickie Koo及び野村佳美が昇格しました。

- Rickie KooがPrincipalからPartnerに昇格- 野村佳美がDirector of Growth & PartnershipsからPartner, Growthに昇格

引き続きディープテック、クライメートテック、サイバーセキュリティー、AI、リテールテック等のB2B領域を中心に積極的な投資を進めていくと同時に、ご出資社である事業会社各社のイノベーション人材育成や事業開発の加速に向けての支援を強化していく予定です。

DNX Venturesについて

DNXは、2011年より東京とシリコンバレーに拠点を構え、日米市場を中心にB2Bスタートアップへの投資を行っているベンチャーキャピタルです。これまでに4つのメインファンドに加えアネックス・シードと合計13のファンド、累計約1,230億円を運用し、日米を中心に241社のスタートアップ企業へ投資を実行（うち米国企業は128社）、34社（うち米国企業は11社）をエグジットに導いてきました。B2Bスタートアップにおいて、主な投資領域はディープテック/クライメートテック、サイバーセキュリティ、フィンテック、SaaS/クラウド、リテールテックで投資しています。

