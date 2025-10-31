【SS】世界一を目指すプロバスケットボールクラブ、株式会社成田デンタルとのトップパートナー契約を新規締結

SS株式会社

株式会社成田デンタルは、株式会社成田デンタルは、1947年の創業以来、歯科材料・歯科医療機器の総合商社として、日本の歯科医療を支え続けてきました。

全国に広がるネットワークと豊富な商品ラインナップを強みに、歯科医院や歯科技工所などに向けて、確かな品質と最新の技術を届けています。

また、歯科医療従事者への情報提供や研修会の開催など、単なる流通にとどまらず、歯科医療の発展と地域社会の健康増進に貢献する活動も展開。

「全社員の物心両面の幸福を追求すると同時に、歯科業界の進歩発展及び社会に貢献する」という理念のもと、これからも人々の笑顔と健康を支えるパートナーであり続けます。

本パートナーシップでは、成田デンタルが展開するスポーツ用マウスガードブランド 「VIA」 を通じて、アスリートの安全性とパフォーマンス向上をサポートします。

VIAは、すべてのアスリートに、最高のパフォーマンスと安心をという理念のもと、競技特性や選手一人ひとりに合わせたオーダーメイドのマウスガードを提供。

衝撃吸収性やフィット感に優れた製品は、パフォーマンスの最大化とケガ予防の両立を実現します。

SSは、VIAとの連携を通じて、競技力の向上だけでなく、ジュニア世代を含む幅広いアスリートへの安全啓発やスポーツ文化の発展にも取り組んでいきます。

■株式会社成田デンタル

代表取締役：堤 大輔

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGビルマリブウエスト21F

事業内容：歯科技工物販売、歯科医院経営支援、新卒採用コンサルティング

ウェブサイト：https://www.narita-d.co.jp/

■株式会社成田デンタル 代表取締役 堤 大輔 様 コメント

成田デンタルは1983年の創業以来、歯科医療を支える総合商社として歩んでまいりましたが、近年は「人々の笑顔と健康を支える」ことを使命に、スポーツ領域にも挑戦しています。

VIAは、歯科医師と歯科技工士によるオーダーメイド製作で、一人ひとりのアスリートに最適なフィット感と高い安全性を提供し、パフォーマンスの最大化と外傷予防を両立するプロダクトです。

SS様の挑戦と情熱に共感し、私たちもVIAを通じて選手の皆さまの安全と活躍をサポートできることを嬉しく思います。今後は、プロ選手のみならず、ジュニア世代を含む幅広いアスリートに「口腔の安全を守る文化」を広げ、スポーツの魅力と安心を両立させてまいります。

このパートナーシップを通じ、スポーツに関わるすべての人々の笑顔と健康に貢献できるよう、全力を尽くしてまいります。

■SS株式会社 代表取締役 関口 サムエル コメント

この度、株式会社成田デンタル様とパートナーシップを結び、スポーツ用マウスガード「VIA（ヴィア）」の普及に取り組めることを心から嬉しく思います。

VIAは歯科医師監修のもと、歯科技工士が一人ひとりに合わせて作製する“オーダーメイド”のスポーツマウスガードで、アスリートの安全と快適なプレーを支えるプロダクトです。

私自身もVIAを作製していただき、そのフィット感と安心感を実感してきました。

この経験を礎に、プロチームの活動、イベント、スクールなどあらゆる場面で、口腔の安全の大切さとVIAの価値を広く伝えていきます。あわせて、歯科医院で適切に作るという文化を広げ、「防げたかもしれないスポーツ外傷」を減らすという成田デンタル様の想いに、SSとしても力強く連携してまいります。

選手・保護者・指導者の皆さまが、信頼できる作製環境へアクセスできるよう、提携クリニックとの橋渡しも進めていきます。

スポーツの“ワクワク”と“安全”を両立させ、関わるすべての人の「こころおどる」瞬間を生み出す--その実現に、成田デンタル様と共に全力で取り組みます。

■ SS

「こころ、おどる」を活動理念に掲げ、世界一を目指す人たちの架け橋となることをコンセプトに、子どもたちをはじめ多くの人々に夢と希望を与えるスポーツ界のアイコン、火付け役となることを目指している。2025-26シーズンから3x3の国内主要リーグや大会に参入している。

■ 会社概要

社名：SS株式会社

所在地：千葉県我孫子市湖北台10-17-13

URL：https://ss-professional.com/

Twitter：https://twitter.com/ss_3x3official

Instagram：https://www.instagram.com/ss_3x3official

YouTube： https://youtube.com/@samuelsekiguchi?si=Ey7TfjAQKHJilE8g