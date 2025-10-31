Shippio、第20回ニッポン新事業創出大賞にてアントレプレナー部門「最優秀賞」を受賞

株式会社Shippio

貿易DXを推進する株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤 孝徳、以下Shippio）は、公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会（以下JNB）が主催する、2025年度 第20回ニッポン新事業創出大賞「アントレプレナー部門」において、最優秀賞「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長賞」「公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会会長賞」を受賞いたしました。

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易DXを推進するShippio Platform(https://service.shippio.io/platform)を構築しています。荷主企業・国際物流事業者向けの各種貿易DXサービスを展開し、貿易業務プロセスの可視化・自動化・データ活用を推進しています。この度、事業の革新性と成長性を評価していただき、2025年度 第20回ニッポン新事業創出大賞「アントレプレナー部門」最優秀賞を受賞いたしました。

受賞内容

アントレプレナー部門 最優秀賞

独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長賞

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会会長賞

受賞理由

日本初のデジタルフォワーダーとして国際物流のデジタル化を牽引し、アナログ依存の業務に革新をもたらしつつある。創業以来培った物流知識とテクノロジーを融合し、荷主向けの「Shippio Cargo(https://service.shippio.io/cargo)」、物流事業者向けの「Shippio Works」(https://service.shippio.io/lp/works)、実務オペレーションを担う「Shippio Forwarding(https://service.shippio.io/forwarding)」を展開し、現場工数を大幅に削減するなど顕著な成果を挙げている。また、老舗通関会社のM&Aや通関事業への参入によりプラットフォームを拡張し、産業全体の効率化・高度化に資する基盤を構築した。国際競争力の強化に直結する同社の挑戦は、我が国中小企業のDX先導モデルとして高く評価され、中小企業基盤整備機構理事長賞に相応しいと評価する。 （JNB 公式サイト(https://nbc-japan.net/jnb_activity/2025-20-shinjigyou-taisyou/)より抜粋引用）

「第21回JNB新事業創出全国フォーラムinKYUSHU2025」にて開催された授賞式ニッポン新事業創出大賞について

単独若しくは第三者と連携した新事業・活動により、革新的な商品・サービスを市場に提供している企業（又はその代表者）及び新事業・活動に係る支援活動において顕著な実績を挙げている個人等、更にはグローバルな事業展開により成長発展する海外進出企業を顕彰することによって、いわゆる新事業創出促進の一契機とし、もって我が国の経済社会・地域の活性化に資することを目的としている。 （JNB 公式サイト(https://nbc-japan.net/activity/)より抜粋引用）

今後の展望

今後も現場の知見とテクノロジーを掛け合わせた新サービス開発・機能改善に注力してまいります。貿易業務に携わる関係者が参画するプラットフォームを強化し、DXによる生産性向上、業務の高度化に貢献する所存です。

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易プラットフォームを構築しています。Shippioの提供するクラウド上では、貨物船トラッキングや見積もり・発注、貿易書類の一元管理・関係者間での情報共有、チャットコミュニケーション等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて貿易DXを推進しています。

https://www.shippio.io/



Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）