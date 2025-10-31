【国立アイヌ民族博物館】来場者10万人突破！「開館5周年記念　ウィーン万国博覧会とアイヌ・コレクション」記念セレモニー実施

公益財団法人アイヌ民族文化財団

北海道・国立アイヌ民族博物館で開催中の特別展「開館5周年記念 ウィーン万国博覧会とアイヌ・コレクション」の来場者数が10万人を突破。会場ではこれを記念したセレモニーが行われました。

竹内さんご家族（中央）、野本館長（左）、ウポポイPRキャラクターのトゥレッポん（右）

記念すべき10万人目の来場者となったのは、埼玉県川口市からお越しの竹内さんご家族。本展覧会について「今まで知らなかったアイヌのくらしや生活などの文化について、映像等を通して理解することができた」などの感想を語ってくださいました。セレモニーでは野本正博館長から、記念品として図録や展覧会オリジナルグッズが贈呈されました。

展覧会について

第10回特別展示「開館5周年記念 ウィーン万国博覧会とアイヌ・コレクション」では、約150年ぶりに北海道に里帰りした、ドイツ・ベルリンのアイヌ・コレクションを展示しています。本展では、日本にとって近代化と国際化の象徴であったウィーン万博を起点に、アイヌ・コレクションの形成とその時代背景を紹介しています。

本展覧会は、国内外の幅広い方にご関心を寄せていただき、開幕から約100日という異例の早さで入場者数10万人を達成いたしました。これは当館におけるこれまでの展覧会の中で最も早い記録となります。

ご来場いただいた多くのお客様からは、「アイヌの着物の刺繍がとても素晴らしい」「陶器や金印を間近で見ることができた」「当時の万博で展示された資料を見ることができ、興味深かった」などの声をいただいております。

11月16日(日)の会期終了まで2週間となりました。本展覧会は11月1日(金)～3日(日・祝)に開催される「ウポポイ無料開放DAY」期間中にもご覧いただけます。まだご覧になっていない方はもちろん、もう一度じっくりと鑑賞されたい方も、ぜひこのご来場ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。



■展覧会WEBページ

https://nam.go.jp/exhibition/floor2/special/vienna2025/

会場の様子

開催概要

ウィーン万国博覧会に出展された美術工芸品海を渡ったアイヌ・コレクション（ベルリン国立博物館群民族学博物館蔵）国宝金印「漢委奴国王」（模造）（福岡市博物館蔵）展覧会出展のため収集されたアイヌ・コレクション（写真パネルは当時の様子）展覧会オリジナルグッズ展示中のテタラペをモチーフとしたブックマーク

■展覧会名称

第10回特別展示「開館5周年記念 ウィーン万国博覧会とアイヌ・コレクション」

■会場

国立アイヌ民族博物館 特別展示室（北海道白老郡白老町若草町2-3-1）

■会期

前期：2025年7月5日（土）～ 8月31日（日） 58日間

後期：2025年9月13日（土）～11月16日（日） 65日間

休館日：月曜日（祝日または休日の場合は翌日以降の平日）

※9/16（火）・9/22（月）は開館、9/24（水）は休館

■主催・後援・特別協力・協力

主 催：国立アイヌ民族博物館

後 援：公益社団法人北海道アイヌ協会、ドイツ連邦共和国大使館、オーストリア大使館

特別協力：東京国立博物館

協 力：ベルリン国立博物館群民族学博物館、奈良国立博物館、石川県九谷焼美術館、石川県立歴史博物館、北海道立文書館、あま市七宝焼アートヴィレッジ、江別市教育委員会、市立函館博物館、苫小牧市美術博物館、福岡市博物館、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会、一般財団法人西陣織物館、渋沢史料館、北海道大学附属図書館、有田ポーセリンパーク、全日本空輸株式会社、中西出版株式会社、ハウステンボス美術館、関口忠相(日本シーボルト協会 会長)

■観覧料：特別展示観覧料 無料

※国立アイヌ民族博物館の入館にはウポポイの入場料が必要となります