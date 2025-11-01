【セブン‐イレブン限定】Ｖプリカのご購入で「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」リアルブロマイドキャンペーン実施中！

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井啓司、以下、「ライフカード」）が発行するVisaプリペイドカード「Ｖプリカ」は、株式会社コーエーテクモゲームスが展開する「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」と2025年11月1日（土）よりセブン‐イレブン限定でリアルブロマイドキャンペーンの開始をお知らせします。

■Ｖプリカとは？

「Ｖプリカ」は、審査不要・簡単なアカウント登録だけですぐに発行できる、チャージ式のVisaプリペイドカードです。アプリからアカウント登録を行うと、ホーム画面にＶプリカが表示され、コンビニで購入したチャージコードやクレジットカードなど、お好みの方法でチャージしてご利用いただけます。

チャージした金額の範囲内で、クレジットカードと同じように世界中のVisa加盟店で利用でき、リアルカードを発行すれば、ネットショッピングだけでなく実店舗でのお支払いにもご利用いただけます。

詳細は下記サイトをご確認ください。

URL: https://vpc.lifecard.co.jp/

■「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」とは？

女の子たちと南の島での甘いひとときを楽しむ基本プレイ無料（アイテム課金制）のバカンスゲームです。

プレイヤーは「ヴィーナス諸島」の一つの島のオーナーとして女の子たちをサポートしながら、強さと美しさの祭典「ヴィーナスフェス」を勝ち抜いて、たくさんの女の子たちとのおもいでを作ることができます。

詳細は下記サイトをご確認ください。

URL: https://doax-venusvacation.jp/lp.html(https://doax-venusvacation.jp/lp.html)

■キャンペーン概要

セブン‐イレブン店内に設置されているマルチコピー機で対象のＶプリカ2,000円券を購入すると、

「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」リアルブロマイドを32種類から1枚選んでプリントいただけます！

■キャンペーン期間

2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

■キャンペーン対象者

セブン‐イレブン店内に設置されているマルチコピー機より、2,000円券のＶプリカをご購入された方が対象となります。

■リアルブロマイド引換方法

１.購入チケット右側印字のQRコードをお手持ちのスマートフォンで読み込み、キャンペーンサイトへ遷移。

２.チケット左側印字のシリアルコードをキャンペーンサイトに入力。

３.お好きなデザインを1枚選択し、プリント予約番号を表示。

４.プリント予約番号を表示し、店内マルチコピー機へ。

５.「プリント」→「ネットプリント」を選択し、プリント予約番号（11桁）を入力。

■注意事項

※対象商品のチケットに記載の払込票番号1つにつき、1枚ブロマイドをプリントできます。

※ブロマイドのプリントに際して別途料金は発生いたしません。

※汚損・破損・紛失によるチケットのお取替え、再発行はできません。

※ご購入後の返品・交換は一切お受けできません。

※チャージ後の有効期限はアプリ上にあるＶプリカに準じます。

※チャージコードは大切な番号です。絶対に第三者へ渡したり教えたりしないでください。

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.