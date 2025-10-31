学校法人早稲田大学 岡教授ご登壇【オフィスの課題解決セミナー】

株式会社清和ビジネス

株式会社清和ビジネス（本社：東京都中央区 代表取締役：勝本 浩史）は、2025年11月6日（木）に、オフィス移転・リニューアルを検討中の経営者や総務・経営企画部門のご担当者を対象としたオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは特別講演として、身体活動不足や座りすぎの解消に関する研究を行う学校法人早稲田大学の岡教授をお迎えし、「座りすぎ」がもたらすリスクと企業が今取り組むべき対策のヒントをお話しいただきます。

「座りすぎ」は従業員の健康リスクを高める～オフィスの課題解決セミナー～

働き方の多様化や健康経営の推進が進むなか、「社員の健康と生産性をどう両立させるか」は多くの企業が抱える共通課題です。近年では、長時間の座りすぎが健康リスクや集中力の低下を招く要因として注目され、オフィス環境の見直しが求められています。

本セミナーでは、スタンディングワークをはじめとした立ち姿勢を取り入れる働き方が、社員の健康と業務効率にどのような効果をもたらすのかを解説します。社員の健康増進やコミュニケーション活性化、組織全体のパフォーマンス向上につながる環境づくりを、どのように実現していくかを考えます。

総務・人事・経営企画部門の皆さまにとって、職場改善の実践知と新しい視点を得られる貴重な機会となる内容です。ぜひご参加ください。

【セミナー概要】

日 時：2025年11月6日（木）14:00～15:00

参加費：無料

視 聴：ZOOMを利用したオンラインセミナー

■講演１

「座りすぎ」は従業員の健康リスクを高める

「座りすぎ」は健康リスクだけでなく、生産性の低下にもつながると注目されています。スタンディングワークを導入する企業も増えていますが、まだ十分に広まってはいません。今回は座りすぎの影響と、無理なく立ち仕事を取り入れるコツをご紹介します。

≪講師≫

学校法人早稲田大学スポーツ科学学術院 スポーツ科学部 教授

岡 浩一朗氏

■講演２

～働く姿勢にも自由を～

健康リスクの低減や仕事効率のアップにつながる電動昇降デスクのすすめ

ワークプレイスと健康の関係に着目し、電動昇降デスクがもたらす健康リスク低減や仕事効率向上の効果を、活用例を交えて分かりやすく解説します。

≪講師≫

株式会社オカムラ 中央支店営業一課第一係 係長

中村 景太氏

■講演３

電動昇降デスクを10年使って気付いたこと

電動昇降デスクの実証実験結果をもとに、健康・集中力・業務効率への効果や、コミュニケーションを促進する使い方のポイントを紹介します。

≪講師≫

株式会社清和ビジネス 環境事業本部 首都圏営業本部

種村 健太郎

