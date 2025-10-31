【LeanGo社×スタートアップラボ共催ウェビナー】補助金で“ヒト・モノ・カネ”を揃えた事業スケール戦略を大公開― 経営者・事業責任者・VC/CVC・金融機関必見の無料オンラインセミナー

株式会社スタートアップラボ

株式会社スタートアップラボ（代表取締役：平川 喬、所在地：東京都中央区）は、2025年11月5日（水）12:00～13:00に、株式会社LeanGo（代表取締役CEO：平井 翔吏）と共催で、無料オンラインウェビナー「補助金を段階的に活用した事業スケール戦略 ― CVR改善に特化したLeanGoの“ヒト・モノ・カネ”活用事例を公開」を開催いたします。

返済不要の「補助金」を単なる資金調達手段ではなく、“経営の武器”として活用するための実践ノウハウを、採択から入金・運用までのプロセスを通じて解説します。

■開催の背景

「補助金＝もらえるお金」という誤解が根強い中、実際の補助金活用では、“いつ・どのように申請し、どう次の補助金につなげるか”が資金戦略の鍵を握ります。

今回のウェビナーでは、スタートアップラボのクライアントであるLeanGo社が実践した「補助金を起点とした事業開発」のリアルをもとに、返済不要の資金を“経営の武器”として活かすためのノウハウを公開します。

採択で終わらせない入金・運用設計、成長フェーズ別の補助金制度の使い分け方、そして国内唯一の資金循環モデル「補助金リレー(TM)」を活用した持続的成長戦略まで、明日から実践できる実務知見をお届けします。

■本ウェビナーで得られるポイント

- 採択で終わらせず、入金・運用まで確実に進める実践ノウハウ- 成長フェーズに合わせた補助金制度の最適な活用方法- 補助金で「ヒト・モノ・カネ」を揃えた事業スケールの成功事例- スタートアップラボが実現する「採択率・着金率100％」の裏側

■こんな方におすすめ

- 補助金を活用したい経営者・事業責任者- 次年度の投資計画を検討している方- 補助金の重複NGルールを理解しながら最大限獲得したい方- 銀行融資やVC/CVCなどの資金調達で課題を感じている方- 外部委託費や開発費を補助金でカバーしたい方- 補助金専門チームによる伴走支援に関心のある方

■開催概要

- 開催日時：2025年11月5日（水）12:00～13:00- 開催形式：オンライン（全国どこからでも参加可能）- 参加費：無料- 対象者：経営者・事業責任者・VC/CVC・金融機関関係者 等

■お申し込み方法

以下のPeatixページよりお申し込みください。

参加申し込みフォーム（Peatix） :https://peatix.com/event/4644275

■登壇者

株式会社LeanGo 代表取締役CEO 平井 翔吏

株式会社リクルートホールディングスに新卒入社し、『ゼクシィ』のUXデザインを担当。累計250件以上の施策を実施し、CVR改善率140％を達成。その後、株式会社LeanGoを設立。CVR改善ツール「DEJAM」を開発し、プロダクトオーナーとして事業を推進。グロースハックおよびプロモーション領域で多数の企業を支援。

日本最高峰のダイレクトマーケティングカンファレンス「ダイレクトアジェンダ2025」にてAgenda Awardを受賞。

株式会社スタートアップラボ 代表取締役CEO 平川 喬

NTTグループ在籍時に国家プロジェクトや補助金事業を多数推進。その後、スタートアップ責任者を経て2023年に株式会社スタートアップラボを設立。

「事業再構築補助金」「新事業進出補助金」など高難度の補助金で、採択率・着金率100％（13社連続採択）を継続。“採択で終わらせない”伴走支援と、独自メソッド「補助金リレー(TM)」による成長支援に定評。

【株式会社スタートアップラボについて】

スタートアップラボは、「次世代へ、希望ある未来を創造する。」を企業理念に掲げ、ものづくり補助金・新事業進出補助金など、高難度の補助金支援で採択率・着金率100％を実現してきた専門コンサルティング会社です。

AIと多職能チームによる革新的な支援体制で、全国のスタートアップ・中小企業の成長をサポートしています。

- 公式サイト：https://www.startup-lab.co.jp- note：https://note.com/startup_lab

■お問い合わせ先

株式会社スタートアップラボ

広報担当：川瀬・佐川

Email：info@startup-lab.co.jp