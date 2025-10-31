SBT（Science Based Targets）認定取得のお知らせ
*SBT認定：企業がパリ協定の水準に整合した温室効果ガス排出削減目標を設定し、国際的気候変動イニシアチブのSBTi（Science Based Targets initiative）の認定を受ける制度。パリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて、2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることを目標に掲げている。
電気興業株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：近藤忠登史）は、このたび国際的気候変動イニシアチブによるSBT認定（＊）を取得しました。これにより、電気興業グループ全体で掲げる温室効果ガス排出量削減目標が、パリ協定で定める水準に科学的に整合することが認定されました。
電気興業グループ温室効果ガス排出量削減目標
[表: https://prtimes.jp/data/corp/145373/table/20_1_bc89c49b020df6e5b3b57e32c4307085.jpg?v=202511021257 ]
電気興業グループは、ありたい姿として「未来の当たり前をつくる企業（Pioneering the future）」を掲げ、サステナビリティ経営を推進しております。このたびのSBT認定取得を通じて、当社グループのありたい姿の実現、及び企業価値向上を目指してまいります。
【参考情報】
(1) SBTi公式サイト
https://sciencebasedtargets.org/
(2) 電気興業グループのサステナビリティへの取り組み
https://denkikogyo.co.jp/sustainability/
電気興業株式会社 経営企画部 経営企画課
Tel 03-3520-8322
Mail kouhou@denkikogyo.co.jp
Website https://denkikogyo.co.jp/