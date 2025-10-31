琉球新報社「かんたん請求書カード払い」サービス提供を開始

株式会社琉球新報社

株式会社 琉球新報社は、株式会社 福井新聞社と株式会社インフキュリオンが提供する決済サービス「かんたん請求書カード払い Supported by Winvoice」の取次販売パートナーとして本サービスを開始いたします。

■ 背景：企業間取引における資金繰り課題

国内の企業間取引では、サービス利用や商品仕入れなどの代金を請求書による掛け払いで行うのが一般的で、支払い方法も銀行振込が主流です。しかし、請求書による掛け払いは、支払企業にとっては支払期日に手元資金を確保する必要があり、請求企業にとっても入金まで1カ月前後のタイムラグが発生します。こうした構造は、中小企業やフリーランスにとって資金繰りの負担となることがあり、キャッシュフロー改善は経営上の課題となっています。

琉球新報社は、地域経済を支える企業の経営課題解決を支援するため、本サービスを提供することといたしました。

■ 「請求書カード払い」サービスについて

本サービスでは、受領した請求書の支払い方法を銀行振込から、支払者が既に保有しているクレジットカードによる支払いに切り替えることが可能です。これにより、支払者はカードの口座引き落とし日までに資金を準備すればよく、実質的な支払期日の繰り延べを実現できます。

カード決済後は、支払者が指定した名義で請求元の銀行口座に最短即日で入金されるため、請求元（取引先）にカード利用が知られることはありません。このため、取引先との関係に影響を与えることなくキャッシュフローを改善できる点が大きな特長です。本サービスのご利用には所定の手数料が発生します。

最大60日後まで実質的な支払いを繰り返し

■ 提携の背景

株式会社福井新聞社は、株式会社インフキュリオンと提携し決済サービス「かんたん請求書カード払い by Winvoice」の販売取次パートナーとして、同事業を先行展開しています。このたび琉球新報社は、福井新聞社とインフキュリオンの取次販売パートナーとして本事業に参画し、沖縄県内を中心に中小企業・個人事業主のキャッシュフロー改善と経営支援を目的に「請求書カード払い」サービスを提供いたします。琉球新報社は、地域に根ざしたメディア企業として、インフキュリオンおよび福井新聞社と連携し、地域経済のデジタル化・キャッシュレス化の推進に取り組んでまいります。

■ サービス概要

【サービス名】かんたん請求書カード払い（「Winvoice」を活用）

【開 始 日】2025年10月31日

【対象ユーザ】法人・個人事業主

【対応カード】JCB、VISA、Mastercard

【提供機能と特徴】請求書支払いのクレジットカード決済、実質的な支払期日の繰延、取引先非通知での入金処理、取引先への請求機能、経理効率化支援

【利用料金】初期費用・月額費用＝無料。

支払手数料＝お支払金額の2.7％（2026年3月31日までに本登録が完了された方限定）

１請求当たりの最低支払い手数料1,100円

■ 今後の展望

琉球新報社は、今後も地域企業の経営課題解決に寄与するソリューションの提案を進めてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社琉球新報社 統合広告事業局

TEL：098-865-5207（平日10:00-17:00）