上期全社会議を開催いたしました

株式会社アーバンプラン

インテリアデザイン・内装工事・オフィス家具販売を行う株式会社アーバンプラン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐々木 央 以下、当社）は、10月24日に上期全社会議を開催いたしました。

上期全社会議は、日本国内の各拠点の社員が一堂に会し、またベトナム設計室の社員がオンラインで参加して開催されました。

会議の冒頭では、代表取締役の佐々木より前期の振り返りと今後の施策が発表されました。さらに、新入社員の紹介や各拠点やプロジェクトからの報告、さらに新しい働き方のため導入される各種サービスの紹介が行われました。

企業のビジョンを共有して、さらにスタッフ一同、お客様に寄り添ったご提案とプロジェクト進行ができるよう努めて参ります。

■株式会社アーバンプランについて

オフィスの物件探しから設計・施工、家具のコーディネート、引越しのコンサルティングに至るまでワンストップで手掛ける一級建築士事務所です。積み重ねてきたオフィス移転の実績とノウハウで、お客様に寄り添った迅速かつフレキシブルな対応をしております。

【会社概要】

法人名：株式会社 アーバンプラン

代表取締役：佐々木 央

設立：平成23年11月9日

本社住所：〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32F

事業内容：インテリアデザイン・内装工事・オフィス家具販売

許認可：

一級建築士事務所 登録番号 東京都知事登録 第57592号

特定建設業 国土交通大臣 許可（特-7）第29648号

宅地建物取引業 東京都知事 (1)第100272号

古物商許可 東京都公安委員会 第304362015758号

企業URL： https://urban-plan.com/