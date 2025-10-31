Teads、CTVキャンペーンの成果を最適化・測定新ソリューション「CTV Performance」を発表

Teads Japan株式会社

オープンインターネットのオムニチャネル成果プラットフォームであるTeads(https://www.teads.com/)（NASDAQ: TEAD）は本日、コネクテッドTV（CTV）広告の効果を「視聴」から「行動」まで追跡可能にする革新的なソリューション 「CTV Performance」 のベータ版を発表しました。本ソリューションは、プレミアムなストリーミング環境での広告視聴を、サイト訪問・リード・購買などの実際の成果と直接結びつけることを可能にし、CTVキャンペーンにおける「実証可能なパフォーマンス測定」を初めて実現します。

CTV Performanceは、これまでのCTV広告で主に用いられていたインプレッション数や動画完了率などの指標を超え、CTV広告が実際にどのような行動につながったかを測定できるよう設計されています。

Teadsのオムニチャネル戦略を支える新たな機能として、プレミアムストリーミング環境におけるブランド認知の向上に加え、ミドルファネル（検討・比較段階）での成果創出を定量的に把握することが可能です。

Teads ビデオビジネスリードであるHugues Templier（ウグ・テンプリエ）は、次のように述べています。

「Teadsでは、『全てのスクリーンが成果を生み出すスクリーンになり得る』と考えています。今回の新ソリューションにより、ブランド広告とパフォーマンス広告の垣根を取り払い、より多くの広告主が高度な測定と最適化を活用できるようになります。CTVを『アテンション』と『成果』の両立を実現するプラットフォームへと進化させる、重要なステップです。」

すでにいくつかのブランドがTeadsのCTV Performanceを活用し、「大画面でのパフォーマンス」結果を元に、CTVなどのソリューションについての理解やKPIについて新たな解釈を始めています。

特にMen’s Wearhouse(https://www.teads.com/blog/ctv-performance-outcomes-measurable-action/6470/)のキャンペーンでは、プレミアムなストリーミング環境と動画広告の両方でブランド認知と購買行動の両立を達成しました。結果として、41,000件以上のサイト訪問と50,000件以上の店舗来訪の増加を実現し、CTVがファネル下部でも定量的な成果を生み出せることを示しています。

CTV Performanceの主な特長

- 確実な成果測定Teadsの「ユニバーサルピクセル」により、サイト訪問やコンバージョンを広告効果として紐づけて正確に測定- 最適化されたメディア配信Teadsの*ハウスホールドグラフを活用し、クロスデバイス測定が可能な視聴者に限定して広告を配信*特定の世帯に属する複数のデバイス（テレビ、スマートフォン、PCなど）を特定し、それらをまとめて管理・分析する仕組み- 行動確率に基づく配信最適化Teads独自のアルゴリズムにより、消費行動を起こす可能性の高い視聴者を特定し、効果的なターゲティングで広告効果を最大化- 高品質なCTVクリエイティブTeads Studioと共同開発したブランドオーバーレイやインタラクティブ機能を備えたCTV向け広告フォーマットを提供

本ソリューションは現在、米国、EU5（主要欧州5か国）、APAC（アジア太平洋地域）でベータ版として提供しており、今後さらなる展開を予定しています。

Teadsについて

Teadsはオープンインターネットにおけるオムニチャネル成果プラットフォームとして、プレミアムメディアを通じてマーケターにフルファネルの成果を提供しています。ブランド構築からパフォーマンス目標まで、有意義なビジネス成果に注力し、予測型AI技術を活用して高品質なメディア、美しいブランドクリエイティブ、文脈に基づくアドレッサビリティと測定を結び付けることで、広告投資の価値を最大化します。世界で最も規模の大きいオープンインターネット広告プラットフォームの1つであり、10,000社以上の出版社、20,000社以上の広告主と直接提携。ニューヨーク本社を拠点に、30か国以上で約1,800人のグローバルチームを擁しています。

詳細は www.teads.com.(https://www.teads.com/) をご覧ください。

会 社 名：Teads Japan 株式会社

所 在 地：東京都港区赤坂3-1-2 BIZCORE赤坂見附 9F

U R L ： https://www.teads.com







