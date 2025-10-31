【CLLENN】2025年10月後半の新連載漫画を紹介！各書店にて先行配信スタート

株式会社CLLENN

DMMグループのデジタルコミック出版社の株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）は、2025年10月後半に新作縦読み漫画1作品、新作横読み漫画3作品の先行配信を開始しました。

■10月後半の新連載漫画

・『お面の家～もう一人の夫とサレ妻の復讐計画～【フルカラー】【タテコミ】』

原作：Nemeton

作画：のりまき

レーベル：GIGATOON（縦スクロール＆フルカラーで楽しめる縦読み漫画レーベル）

【配信ページ】

▼LINEマンガ

【あらすじ】

慎ましい生活をしていた料理研究家の里奈は、有名お味噌メーカー御曹司の直樹に見初められセレブ婚をする。直樹の家族に馴染もうと頑張るが、どうも見た目の事ばかりが褒められる。実はその一族には、メーカー創業者の女性と似た、能面顔の嫁を迎えなければいけないというしきたりがあった。さらに、なかなか妊娠しない里奈を見て、外部の能面顔の女性を集めて跡継ぎを作らせようとする。公認不倫を勧める一家と、すんなり受け入れ堂々と家で不倫する夫。そんな結婚生活に我慢できなくなった里奈は思わず家を出て川に飛び込もうとする。その時、夫・直樹にそっくりな男性が現れ里奈を助ける。「あなたは夫のドッペルゲンガーなの？」夫と瓜二つの男性と出会った里奈はその男と協力し、シタ夫への冷徹な復讐に挑む。同じ顔を持つ二人の男の狭間で運命に翻弄される、波乱に満ちたサスペンスドラマ。

(C)Nemeton・のりまき/CLLENN

・『魔王様の長すぎる初恋～冷徹御曹司との甘い契約生活～』

著書：円香りも

レーベル：コイパレ（【オトナが溺れる、本気の恋】をお届けする、女性向け漫画レーベル）

【配信ページ】

▼コミックシーモア

【あらすじ】

「あなたが欲しい」求められても、答えちゃいけない...。親の借金により仕事も家も失った悠（29）。帰る場所もなく雨に濡れてしまい、みじめな自分に絶望する。そんな彼女に手を差し伸べてくれたのは、冷徹と有名な取引先の常務・鷹司彰だった。「私はただの取引先の社員だったのにどうしてここまでしてくれるの…？」その後、彼が常務を務める会社に破格の待遇でスカウトされることに！さらに試用期間は彼の家に同居することに！？はじめはビジネスパートナーだと思っていたけど、いっしょに過ごすうちに甘えてもらいたくなって...！

(C)円香りも/CLLENN

・『ハーレム・メイカー～ゲームのヒロインたちの攻略対象が俺ってマジか？～【フルカラー】』

著者：mk.36

レーベル：レーベル：DEDEDE（心を震わせる青年コミックレーベル）

【配信ページ】

▼DMMブックス

【あらすじ】

普通の学生・世良輝は、憧れのクラスメイト・綾小路さんに告白するも、あっけなく玉砕。傷心の輝が手を出した恋愛ゲームをきっかけに、彼の日常は一変する！「アタシがこの子を堕とすところをそこで見てなさい」ゲームのヒロインであるアスカ、マナ、澪が現実世界に出現し、輝の家に住み着いてしまったのだ！神から与えられた「彼女たちを救済せよ」という試練をクリアすれば、どんな願いも叶うというが…。そのためには彼女たちのカラダの要求に応えなければならなくて…！？

(C)mk.36/CLLENN

・『わたしの地味セン王子【フルカラー】』

著者：犬屋敷るし

レーベル：レーベル：DEDEDE（心を震わせる青年コミックレーベル）

【配信ページ】

▼DMMブックス

【あらすじ】

女子大生・隅田サクラは、マウント彼氏にフラれて大ショック！理想の彼氏は「包容力があって、あったかくて、しかも自分がコントロールできる人！」。そんな時に出会ったのは大学の助教授・中村タクト、通称「ナカタン」。ビクビクした態度とモサモサの髪型はまるで小型犬のチベタン・テリア…。かと思いきや、髪を上げたら実はイケメン！？パーフェクト彼氏に育て上げようと、うぶなナカタンにあの手この手で迫りまくるが、果たして思い通りになるのか！？サクラのモサ男イケメン化大作戦、ここに開幕！！（フルカラー化）

(C)犬屋敷るし/CLLENN

■CLLENNについて

CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は5,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。

