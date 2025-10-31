株式会社日本総合研究所

株式会社日本総合研究所（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内川淳、以下「日本総研」）は、厚生労働省令和7年度老人保健健康増進等事業の国庫補助（追加公募）の内示を受け、令和8年3月31日までの間、下記の2事業を実施します。

下記の事業はそれぞれ、自治体との面談方法や、認知症の人の診断後のピアサポート活動などに関する調査研究を行うものです。

日本総研では、政策の動きを踏まえながら、介護サービスの円滑な提供や質の向上に資する調査研究を実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68011/table/167_1_f5eb8051e9864422876d0b052d4176e2.jpg?v=202511010627 ]

■本件に関するお問い合わせ先

リサーチ・コンサルティング部門 シニアマネジャー 石田 遥太郎

メール：ishida.yotaro@jri.co.jp