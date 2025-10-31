【開催間近!!】社会課題解決に挑戦する堺発のスタートアップとまちのこれからを描く共創イベント

堺市役所

堺市ではイノベーション創出に向けた取組と社会課題解決による地域の活性化を促進しています。

今回のイベントでは、教育、農業、介護など地域に根ざした社会課題に挑戦するスタートアップ3社が登壇。プレゼンテーションに加え、参加者とともに地域の未来を考えるワークショップ、製品・サービスの展示を実施します。また各社から参加者への特典もご用意しています。

当日は基調講演に、株式会社CAMPFIRE創業者・起業家の家入 一真氏もお迎えします。

スタートアップとの連携や社会課題解決について、学び・考えるきっかけとなる一日です。

お早めにお申し込みください！

イベント概要

日時

令和7年11月6日（木曜） 12時30分～15時30分（12時開場）

場所

大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス イノベーションアカデミー スマートエネルギー棟

（堺市中区学園町1-1）

参加対象

スタートアップ・起業家、地域の担い手（農業・福祉・教育・飲食など）、

企業、行政、支援機関、学生・研究者、住民の方、メディア など

内容

（1） 基調講演

株式会社CAMPFIRE ファウンダー 家入 一真 氏

（2） 堺市内スタートアップによるプレゼンテーション及びディスカッション

● Classmate株式会社

世界中にクラスメイト！

～すべての子どもに、世界とつながる学びを！～

● 株式会社フォレストバンク

捨てられるはずのものから始まる“未来革命”

～余剰や廃棄が、地域と社会を動かすエネルギーになる～

● 合同会社ReeveSupport

高齢者の暮らしを支えるまちづくり

～ケア×テクノロジーの可能性～

（3） ワークショップ

（4） 交流会

※（1）（2）についてはオンライン配信があります。

参加特典

〇堺市ホームページにイベント記録掲載

（学生のキャリア形成、企業のCSR活動などに）

〇フォレストバンク特製ジェラートを無料プレゼント ※先着50名

〇抽選でスタートアップのサービス体験プレゼント

・メタバースで英会話・国際交流体験（Classmate）

・ご希望の食材でジェラート作成（フォレストバンク）

・アプリで呼ぶ介護タクシー利用券（ReeveSupport）

※会場内で各社の製品・サービスの展示も行います。

共催・後援

共催：大阪公立大学（高度人材育成推進センター、スタートアップ創出・支援センター（SUCSUC））、さかい新事業創造センター（S-Cube）

後援：池田泉州銀行、紀陽銀行、大阪シティ信用金庫、大阪信用金庫、日本政策金融公庫堺支店

申し込み

下記フォームからお申込みください。

https://nakamozu1106.peatix.com/

※参加費無料

登壇者の紹介

＜基調講演＞

株式会社CAMPFIRE ファウンダー

家入 一真 氏

1978年福岡県出身。不登校・引きこもりを経て、2001年paperboy&co.（現GMOペパボ）創業。JASDAQ最年少上場を経て、2011年CAMPFIREを創業。

2012年BASEを共同創業、東証マザーズ（現グロース）上場。

2018年ベンチャーキャピタルNOW創業。Forbes Japan起業家ランキング2021にて3位に選出。2025年MIKAWAYA21の共同代表に就任。

他にも、リバ邸やさとのば大学、N高起業部など、起業や教育、地域の“居場所づくり”に取り組んでいる。

＜ファシリテーター＞

NPO法人チュラキューブ代表理事

株式会社GIVE&GIFT代表取締役

大阪国際工科専門職大学 情報工学科 准教授

中川 悠 氏

1978年兵庫県伊丹市生まれ。精神病院を経営する母方の祖父、義肢装具の開発をする父を持つ。講談社「KANSAI１週間」編集部の編集者になった20代。目の前に起こる「社会の困りごと」を解決できないかと2007年に株式会社、2012年にNPO法人を立ち上げ、障がい者福祉、高齢化、伝統工芸や農業の低迷など、様々な支援プロジェクトを創出。2016年「オフィス街のランチ×障がい者就労」テーマにした福祉施設、2019年「高齢者団地の孤食×障がい者雇用」を解決する食堂のプロデュースで、グッドデザイン賞を２度受賞。健康寿命をのばそうAWARD2019では厚生労働大臣優秀賞、社会貢献支援財団の社会貢献賞にも選ばれた。淡路島の古代の歴史をテーマとした「淡路島日本遺産」のプロデュースチームに所属し、2023年からは兵庫県明石市の「あかしＳＤＧｓアドバイザー」を兼務。また、多くの大学で講義を持ち、2024年からは大阪国際工科専門職大学にて准教授を務めるなど教育分野でも精力的に活動を行っている。著書に『SDGs時代のソーシャルビジネスが私たちの未来を変える――僕が出会った29人の社会起業家たち』（SDGs 経済出版）、毎日新聞ではソーシャルビジネスに取り組む人々へのインタビュー月１連載『あしたに、ちゃれんじ』を、2018年から担当している。

＜スタートアップ＞世界中にクラスメイト!～すべての子どもに、世界とつながる学びを!～

Classmate株式会社 代表取締役

井坂 浩章 氏

ネットリサーチパイオニアの株式会社インフォプラント（現：株式会社マクロミル）で大阪支店を立ち上げ、軌道に乗せた後、フィリピンで留学パイオニアの語学学校CNE1を共同創業。広告費ゼロで11年間に5,000名超を輩出し、フィリピン留学市場の拡大に貢献。コロナ禍では世界に先駆けて2Dメタバースを活用したオンライン留学を開発し、2021年、学校向けに英会話・異文化理解・国際交流を提供するClassmate株式会社を堺市で設立。「世界中にクラスメイト」を理念に、日本とフィリピンで国際教育事業を展開。現在は、2Dメタバースとリアルを組み合わせたハイブリッド型フィリピン語学留学やアドベンチャー・イングリッシュツアー in エルニド（アドチャレ！）を学校向けに展開。第4回創業ビジネスプランコンテスト最優秀賞、堺市ベンチャー調達認定企業、東京都ファーストカスタマー・アライアンス認定企業。海外7ヵ国への留学、25ヵ国の旅、16年間の海外生活を経験。

捨てられるはずのものから始まる“未来革命”～余剰や廃棄が、地域と社会を動かすエネルギーになる～

株式会社フォレストバンク 代表取締役

小林 亮 氏

1996年生まれ。高校時代に「農家を救う」と決意し、全大陸15カ国の食を歩いて学ぶ。全国の小規模農家を訪問する中で、日本の農産物の価値を守る必要性を痛感。2024年にフォレストバンクを創業し、廃棄される農作物を「賞味期限のないジェラート」へとアップサイクルする事業を開始。現在は直営工場を3拠点展開し、全国300社以上の法人へOEM供給を行う。専門学校・大学での講師や行政プロジェクトのデザインも手がけ、地域活性化と食の未来づくりに取り組んでいる。

高齢者の暮らしを支えるまちづくり～ケア×テクノロジーの可能性～

合同会社ReeveSupport 代表

三澤 由佳 氏

看護師・保健師として病院や地域包括支援センターで勤務し、高齢者やご家族の暮らしを支える。その中で、移動の不便さが生活の質に大きく影響している現実を目の当たりにし、解決の必要性を強く感じる。現在は、介護タクシー配車アプリ「のれるんです」を運営し、高齢者や障がいのある方が安心して移動できる仕組みづくりに取り組んでいる。地域の誰もが必要な時に必要な移動サービスを利用できる社会を目指し、ケアとテクノロジーをつなぐ挑戦を続けている。

参考

▶堺市 中百舌鳥イノベーション創出拠点

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/nakamozu-innovation/index.html

▶大阪公立大学 イノベーションアカデミー

https://www.omu.ac.jp/i-academy/

▶さかい新事業創造センター（S-Cube）

https://www.s-cube.biz/