eMotion Fleet、ZO MOTORS社3トンEVトラック“ZM6”を月額定額サービスとして提供開始

eMotion Fleet株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：白木秀司、デニス・イリッチ、以下「eMotion Fleet」）はZO MOTORS株式会社（本社：東京都、CEO（最高経営責任者）：花田晋作、以下「ZO MOTORS」）の3トンEVトラック車両”ZM6”を、同社製充電器、eMotion Fleetの運行管理システム(以下「FMS」)、メンテナンスとともにワンストップで提供するアセットマネジメントサービスを開始します。これまで高額な初期導入費用や導入後の運用管理負担を理由にEV導入が困難であった、中小企業も含めた物流業界全般での商用EV導入と脱炭素化を一層加速すべく、内燃機関車両よりも安価に、月額定額制で「EV Fleet-as-a-Service」としてサービス提供します。

【アセットマネジメントサービスの特徴】

１．EVトラック車両、充電器、FMS、メンテナンス*を一体で提供。 *消耗品等一部を除く

２．初期費用ゼロ、月額料金のみ。価格は同クラス内燃機関車両水準以下の53,000円から。（使用者登録が東京都・神奈川県の場合）

３．FMSによる車両及び運行状況の可視化によって、ランニングコスト管理やCO2削減管理、安全管理対策を可能に。



【ZO MOTORS株式会社について】

2023年7月に設立したZO MOTORSは、新エネルギーを推進するトラックメーカーです。カンボジアにKD工場を有し、アメリカ・ヨーロッパ・中国・東南アジアなど多数のOEM企業様と連携して新エネルギー商用車を開発し、販売に取り組んでいます。また、ガソリン車・ディーゼル車と同様のストレスフリーでスムーズなメンテナンスやロードサービスなどのサポート体制も充実しています。優れた環境性能と安全性により、利用者の皆様にとって今までと変わらず安心してご利用いただける新エネルギー商用車を提供してまいります。会社名にある「ZO」はZERO EMISSIONへの決意を表しており、ZO MOTORSの持続可能な社会と環境保護への願い、社会に対する約束を象徴するものです。

- 本社：東京都中央区銀座5丁目12番6号CURA GINZA 9階- CEO（最高経営責任者）：花田晋作- URL：www.zomotors.co.jp- 本件に関するお問い合わせ：jp_info@zo-motors.com

【eMotion Fleet株式会社について】

eMotion Fleetは、日本・アジアにおけるモノ・ヒトを運ぶ事業者に商用EV導入および事業拠点の脱炭素化をワンストップで伴走支援するサービスプロバイダーです。ドイツ物流大手に23,000台、国内物流大手に500台の商用EVを導入した前身企業から創業メンバーが独立し、豊富なハンズオンの経験値を元に、事業者・自治体の商用ＥＶフリートの計画・導入・運用を支援し、商用EVの稼働率向上、運用コスト削減、CO2削減に貢献します。

eMotion Fleetでは、脱炭素化と経済性を両立する電動モビリティの社会実装という、グローバルかつ喫緊の課題に挑む仲間を募集しています。エンジニア職・事業開発職など幅広く採用活動を行っています。詳しくは当社採用ページをご覧ください。

eMotion Fleet 採用情報(https://open.talentio.com/r/1/c/emotion-fleet/homes/4620)

【会社概要】

社名 eMotion Fleet株式会社

本社所在地 東京都品川区東品川２丁目６－４ 寺田倉庫G1ビル 2階

代表取締役 白木秀司 デニス・イリッチ

設立 2023年9月

事業内容 事業者向け商用フリート電動化ワンストップサービス

事業拠点の脱炭素化支援サービス

商用EVフリートマネジメント、アセットマネジメント

URL https://www.emotion-fleet.com/

本件に関するお問い合わせ：info@emotion-fleet.com（担当：伊藤）