高身長女性ためのアパレルブランドATEYAKAのM&AをGOZENがサポート

株式会社drapology

ソーシャルM＆A(R)️ファームGOZEN（ゴゼン）(運営：株式会社drapology / CEO：布田尚大）はこの度、株式会社ATEYAKA（東京都渋谷区）のセルサイドFAとして、M＆A成約のサポートを行いました。

GOZENによる支援について

GOZENはこれまで、代表が自ら経営、M＆A、PMIを行なったボディポジティブなランジェリーブランドfeast（フィースト）をはじめ、フェムケア・サステナブルファッション・食品領域などの通販・D2C事業のM＆A仲介・FAの実績を有しています。今回も「高身長女性が、生きづらさを感じる世の中を変えたい」「高身長女性が、自分にフィットするオシャレな服を、自由に選べる世界をつくりたい」を理念に掲げ、高身長の方向けに特化したブランド運営を行うATEYAKA社に共感し、セルサイドのFAとして成約の支援を行わせて頂きました。GOZENはこれからも、クリエイターのライフキャリアの拡張、クリエイションを価値の厳選とする事業の成長に資するM＆Aの支援を行なって参ります。

ソーシャルM&A(R)️ファーム GOZEN

M＆Aによる経済成長とソーシャルグッドの両立、クリエイターの豊かなライフキャリアを実現するソーシャルM＆A(R)️ファーム。M＆A・ファイナンスにまつわる多様なサービスデザインを創出します。