テントサウナ・川サウナ事業者向け「集客支援プログラム」を開始。月間1,000人超集客のノウハウを”費用負担ゼロ”で全国へ

■ テントサウナ人気の広がりと、集客の“壁”

ライグリッド株式会社

昨今、自然の中で楽しめる「テントサウナ」の人気は全国的に高まり、多くの事業者が川沿いやキャンプ場などで新規参入を進めています。

テントサウナを楽しむ様子

一方で、実際に運営を始めてみると、

- 「集客が思うようにいかない」- 「広告や予約の導線が整っておらず手間が多い」- 「SNS運用が続かず話題化しない」

といった悩みを抱えるケースも少なくありません。

こうした課題を抱えるテントサウナ事業者・予定地オーナーに向けて、このたび「集客支援プログラム」の提供を開始いたしました。

■ 制作・予約・広告・SNSまでを一括支援。初期費用・運用コストゼロで始められる

今回のプログラムでは、当社がこれまでに培ってきた集客ノウハウ・広告運用・予約導線・SNSコンテンツ運用までを、まるごと支援いたします。

川沿いの大自然で整う様子

特にご注目いただきたいのは、以下の点です：

- 予約ページやLINE導線などの運営基盤をすべて提供- Google広告・Instagram広告などの運用も当社が実施- 紹介記事掲載による認知拡大もサポート

一定条件を満たす施設に対しては、初期費用・運用費もすべて当社が負担

※導入条件の詳細は、お問い合わせフォーム(https://reserve.saunaparadise.jp/contact-mailform/)よりご連絡いただいた方に個別でご案内します。

■ 月1,000人を集客する直営施設のノウハウを、全国へ展開

当社「サウナパラダイス」では、神奈川・東京・愛知・群馬など複数の拠点で川沿いテントサウナを展開し、月間1,000名以上の集客を実現しています。

テントサウナパークの様子

これまでの成功要因として、以下の3つが特に重要でした：

- ロケーション選定- 予約しやすい導線設計- 感情に刺さるメディア戦略

今回の支援プログラムでは、この運営パッケージをまるごと再現できるようにご提供します。

■ 対象施設は全国。場所と軽度の対応だけでスタート可能

今回の集客支援プログラムの対象は、以下のような施設・土地オーナー様です：

- 現在運営中のキャンプ場・アウトドア施設- キャンプ場・グランピング跡地で使われていない土地オーナー- 川沿いのカフェ・飲食店などの遊休スペース- 水質が良く、川にアクセスできる土地をお持ちの方

すでに運営中の事業者だけでなく、「場所はあるけれど何か活用したい」「アウトドア事業に興味がある」といった土地オーナー様にもご参加いただけます。

■ 興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください

「まず話だけ聞いてみたい」

「うちの施設でも対象になるか確認したい」

「いつから始められるのか知りたい」

といったご相談も大歓迎です。



導入条件や支援の詳細は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム：

https://reserve.saunaparadise.jp/contact-mailform/

サウナパラダイス公式サイト：

https://reserve.saunaparadise.jp/

サウナパラダイス公式ブロク：

https://blog.saunaparadise.jp/

■ サウナパラダイスについて

「自然と、整う。」をテーマに、関東を中心に川沿い貸切型のテントサウナ施設を複数展開。2025年度には月間予約数1,000件以上を記録し、SNS総フォロワーも大幅増加中。

「川サウナ」カルチャーの普及と地域資源の活用を両立する新たなアウトドア体験を提供しています。