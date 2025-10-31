金融手続きの新常識へーデジタル認証アプリを活用した継続的顧客管理・諸届手続きを一括化金融手続きポータルサービス「@Connect(R)(アットコネクト）」提供開始

SocioFuture株式会社

SocioFuture株式会社（東京都港区、代表取締役社長執行役員 菅原 彰彦／以下 当社）は、高いセキュリティ環境である認証アプリとマイナンバーカードを活用した金融手続きポータルサービス「@Connect（アットコネクト）」を2025年10月24日より提供開始しました。本サービスは、マイナンバーカードを活用して正確な顧客情報を取得することで、金融機関の迅速かつ高精度な継続的顧客管理を実現します。本サービスの仕組みにより、顧客は複数の金融機関※1への手続きを一括で完結できるようになります。今後、金融手続きのスタンダードとして定着することを目指します。なお、認証アプリは、デジタル庁の「デジタル認証アプリ」と全国の自治体に提供実績のあるxID（クロスアイディ）株式会社（東京都千代田区 代表取締役CEO 日下 光／以下 xID）の「xID（クロスアイディ）アプリ」を選択することが出来ます。

＠Connectサービスサイト（個人のお客様向け）：https://atto-connect-lp.com/

【背景と目的】

近年の金融犯罪の増加に伴い、国内では非対面における本人確認手法として、マイナンバーカードの公的個人認証サービスへの原則一本化や、継続的顧客管理の厳正化などが推進されており、金融業界の潮流として一層の顧客情報管理の徹底が進んでいます。多くの金融機関では、マネー・ロンダリング防止の観点から、常に顧客の情報を最新の状態に保つ必要があるため、情報更新依頼のDM発送などが行われることにより、業務・コスト負荷が問題となっています。顧客側も、住所の変更や改姓名のたびに、窓口へ来店する必要があり手続きの負担が大きく、情報未更新の原因となっています。当社は、この社会課題を解決することを目的に、継続的顧客管理業務や諸届手続きをDXするサービスの提供を開始しました。

【本サービスの特徴】

１.迅速かつ高精度な継続的顧客管理

■マイナンバーカードで正確な基本4情報を取得

本サービスでは、マイナンバーカードと、デジタル認証アプリもしくはxIDアプリを利用して、高いセキュリティ環境の中で、正確な基本4情報（氏名・住所・性別・生年月日）の取得をすることで、不正や情報入力ミスの防止に繋がり、業務効率および高精度な情報取得を実現しています。さらに今後、xIDアプリでは、J-LIS※2が提供する「最新の利用者情報（4情報）提供サービス」を組み込むことで、最新情報をいつでも取得し、反映できるようになります。

■本サービスからの顧客への通知機能

従来では、都度郵送で行っていた情報更新依頼の通知を、本サービス内で顧客に通知することが可能となり、作業時間の短縮と郵送コストの削減を実現します。

２.顧客の手続きの負荷軽減

■複数の金融機関の口座の情報を一括更新

本サービスで入力した最新情報は、口座を保有する金融機関を選択すると、WEB上で一括更新することができ、顧客は、時間や場所を選ばずに、いつでもどこでも諸届手続きを行うことが可能となり、窓口での手続きは不要となります。

■マイナンバーカードがあれば誰でも利用可能

国内人口の約80％※3が保有するマイナンバーカードを利用することで、インターネットバンキングアプリへの会員登録なども不要であり、ブラウザで気軽にご利用できます。

【＠Connectロゴについて】

本サービス名には、「＠Connect（アットコネクト）」という名称を採用しました。「＠」は“場所”を示し、顧客と金融機関が集う接点としての場所を表しています。一方、「Connect」は“金融機関と顧客をつなぐ”という意味を持ち、サービス上で双方を結ぶ架け橋になりたいという意味を込めています。

【今後の展開】

本サービス内では、継続的顧客管理としての住所変更・改姓名・属性情報変更の機能が利用できますが、今後は、最新4情報取得やキャッシュカード紛失受付、口座解約などの機能追加を予定しており、金融機関の業務効率や顧客に寄り添ったサービスを提供してまいります。

【参考情報】

以下、URLより参考情報をご参照ください。

・金融機関向けBPaaS「＠Connect(R)/ アットコネクト 」の開発開始

https://www.scft.co.jp/news/njbojkit0wr

※１複数の金融機関：本サービスを導入した金融機関

※２J-LIS：地方公共団体情報システム機構

※３マイナンバーカード保有率約80％：デジタル庁「マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード」(https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/mynumber_penetration_rate)より 2025年９月時点

＜SocioFuture株式会社＞

（1）商 号 ：SocioFuture株式会社

（2022年1月1日、日本ATM株式会社より社名変更）

（2）代 表 者 ：代表取締役社長執行役員 菅原 彰彦

（3）本社所在地 ：東京都港区浜松町一丁目30番5号

（4）資 本 金 ：4億8,000万円

＜ xID株式会社＞

（1）商 号 ：xID株式会社

（2）代 表 者 ：代表取締役CEO 日下 光

（3）本社所在地 ：東京都千代田区内幸町2丁目1-6

