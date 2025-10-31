NVIDIA と Hyundai Motor Group、AI 駆動のモビリティ ソリューションを推進するために AI ファクトリーの構築で提携

NVIDIA

ニュース概要:

- Hyundai Motor Group と NVIDIA が韓国政府と連携し、AI Application Center と AI Technology Center の設立を含む、韓国のフィジカル AI 業界を開発するとともに、活気のあるイノベーション エコシステムの構築に向けて国内の AI 人材育成を推進- Hyundai Motor Group が、車載 AI、自動運転、スマート ファクトリー、ロボティクスのモデル トレーニング、検証、展開を加速させるために、NVIDIA AI スーパーコンピューターを構築- Hyundai Motor Group が、自動車工場向けのデジタル ツインとロボットを開発するために NVIDIA Omniverse プラットフォームを検証- NVIDIA Nemotron オープン モデルと NVIDIA NeMo ソフトウェアを活用することで、Hyundai Motor Group が独自の LLM と AI 開発を加速- Hyundai Motor Group が、安全認証を受けた NVIDIA DriveOS オペレーティング システム(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/)上で実行する NVIDIA DRIVE AGX Thor を活用し、先進運転者支援システム、次世代の安全機能、モビリティ ソリューション向けの車載インテリジェンスを開発

韓国、慶州 - APEC Summit - 2025 年 10 月 31 日 - NVIDIA は本日、Hyundai Motor Group(https://www.hyundai.com/worldwide/en/newsroom/detail/0000001041) とのコラボレーションを拡大し、NVIDIA Blackwell を基盤にした新しい AI ファクトリーを通じて自動運転車 (AV)、スマート ファクトリー、ロボティクスのイノベーションを加速させることを発表しました。

Hyundai Motor Group と NVIDIA の戦略的コラボレーションを基盤とした協力関係は新たなフェーズに突入し、先進的なソフトウェア プラットフォームとインフラの戦略的導入から、中核となるフィジカル AI 技術の共同イノベーションへとシフトしています。両社は共同で、モビリティ ソリューション向け AI 機能および次世代スマート ファクトリーの開発、車載用半導体の技術革新を推進し、Hyundai Motor Group の将来の能力強化を図ります。

この取り組みの一環として、Hyundai Motor Group と NVIDIA は、5 万基の NVIDIA Blackwell GPU を活用した統合 AI モデルのトレーニング、検証、展開の実現を目指しています。

さらに、韓国政府が推進する、国家のフィジカル AI クラスターの構築に向けたイニシアティブ(https://nvidianews.nvidia.com/news/south-korea-ai-infrastructure)を支援するために、Hyundai Motor Group と NVIDIA は政府関係者と緊密に連携し、エコシステム開発を加速させます。Hyundai Motor Group と韓国政府は、韓国のフィジカル AI 環境を推進するために、約 30 億ドルを共同投資する予定です。

主な取り組みには、NVIDIA AI Technology Center、Hyundai Motor Group の Physical AI Application Center、および地域のデータ センターの設立が含まれます。これにより、NVIDIA のエンジニアや技術者との活発な交流を促進し、韓国の次世代フィジカル AI 人材の育成を支援します。

NVIDIA の創業者/CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「AI はあらゆる業界のあらゆる側面を変革しています。輸送分野だけでも車両設計や製造からロボティクス、自動運転に至るまで、NVIDIA の AI とコンピューティング プラットフォームが世界の移動の形そのものを刷新しています。韓国の産業の要であり、世界トップクラスのモビリティ ソリューション プロバイダーである Hyundai Motor Group と共に、NVIDIA は数兆ドル規模のモビリティ業界の未来を形作るインテリジェントな自動車と工場を構築します」

Hyundai Motor Group の執行会長である Euisun Chung 氏は次のように述べています。「AI を活用したモビリティとスマート ファクトリーの新時代を迎えるにあたり、NVIDIA とのコラボレーションを拡大させることは重要な一歩となります。私たちは共に、先進技術を築くだけでなく、韓国で強固な AI エコシステムの基盤を構築しています。これは、イノベーションを促進し、人材を育成し、私たちを世界の AI リーダーシップの最前線に位置付けるものです」

韓国の科学技術副総理 兼 科学技術情報通信部長官の Bae Kyung-hoon 氏は次のように述べています。「韓国が AI 先進国として飛躍するためには、フィジカル AI の発展が不可欠です。これは科学技術情報通信部が推進する重要な国家施策でもあります。今回の官民協力によるフィジカル AI 育成の第一歩は、非常に意義深いものです。 韓国は製造業において強固な基盤を有しています。韓国が持つ豊富な製造データと NVIDIA の最先端 AI インフラを組み合わせることで、国内企業との協業を通じた win-win のモデルを構築し、産業全体での製造 AI 変革を加速できると期待しています」

Hyundai Motor Group が NVIDIA AI ファクトリーを活用して自動車業界を進化

Hyundai Motor Group は、NVIDIA Blackwell を基盤にした AI ファクトリーにより、イノベーションのあらゆるフェーズを強化するために不可欠なインフラを展開し、車載 AI、自動運転、工場の自動化、ロボティクスを統合して相互接続されたインテリジェントな単一のエコシステムを構築します。

NVIDIA は、フィジカル AI とロボティクスのインフラとして機能する 3 つの AI コンピューティング プラットフォームを提供しています。

- NVIDIA DGX(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/dgx-platform/)(TM) およびその他の NVIDIA AI インフラにより、大規模な AI モデルのトレーニングとソフトウェア開発が可能になります。- NVIDIA RTX PRO(TM) Server(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/rtx-pro-server/) 上で実行される NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) と NVIDIA Cosmos(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)(TM) によって、デジタル ツイン(https://www.nvidia.com/ja-jp/use-cases/industrial-facility-digital-twins/)とシミュレーションによる製造の最適化が可能になります。さらに、AV ソフトウェアを無限の数の運転シナリオでテストおよび検証もできます。- NVIDIA DRIVE AGX Thor(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/#hardware)(TM) は、車両やロボットにおけるリアルタイム インテリジェンスの「AI の頭脳」として機能します。

これらのコンピューティング プラットフォームを組み合わせることで、AI と自動車工場の基盤を形成し、輸送業界は高度なフィジカル AI を大規模に開発、検証、展開できるようになります。

未来のスマート ファクトリーと安全な自動車の構築

今年初めに発表されたコラボレーションの拡大の一環として、Hyundai Motor Group(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/hyundai-motor-group-ces/) は、NVIDIA Omniverse Enterprise(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/enterprise/) プラットフォームを活用して、工場データを統合および管理する製造環境の仮想レプリカである、堅牢な工場のデジタル ツインを構築します。さらに精密制御、ソフトウェアおよびハードウェア イン ザ ループ検証、離散事象のシミュレーション、仮想試運転も実現します。

これらの物理的に正確なデジタル環境は、ロボット統合の加速、生産の最適化、予知保全の実現、完全自律型のソフトウェア デファインドな工場への道を切り開き、車両の設計と生産方法を再構築します。

Omniverse Enterprise は、NVIDIA Omniverse 上に構築されたオープン ロボティクス リファレンス フレームワークである NVIDIA Issac Sim(https://developer.nvidia.com/isaac/sim)(TM) を活用してヒューマノイドおよびロボットシステムにも拡張されます。これにより、物理的な生産ラインにロボットを導入する前に、タスク割り当て、動作計画、人間工学に基づく安全性の仮想検証が可能になり、ロボットの統合が大幅に加速され、生産性が最大化されます。

Hyundai Motor Group はまた、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/) を搭載した NVIDIA RTX PRO Server 上で NVIDIA Omniverse と NVIDIA Cosmos 世界基盤モデルの活用を試験的に進めており、地域の運転環境や条件のデジタル ツインを構築し、広範なシミュレーションを組み込むことで開発パイプラインの推進を図っています。これらの高度な機能により、Hyundai Motor Group はスケーラブルな次世代自動運転のリーダーとして最前線に立っています。

Hyundai Motor Group は、オープンな NVIDIA Nemotron(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/foundation-models/nemotron/)(TM) AI リーズニング モデルと NVIDIA NeMo(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/products/nemo/)(TM) ソフトウェアで構築された先進的な AI モデルの開発に取り組んでいます。これにより、OTA (無線) による車両全体の性能と機能のアップデートが可能になります。

Hyundai Motor Group は自動運転機能に加え、これらの先進モデルを活用してパーソナライズされたデジタル アシスタントからインテリジェントなインフォテインメント、快適性を自動調整するシステムに至るまで、幅広い革新的な車載 AI 機能を開発します。これにより、車両は継続的に学習し、進化するインテリジェントなエージェントへと変容します。

Hyundai Motor Group の車両内では、安全認証を受けた NVIDIA DriveOS(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/)(TM) オペレーティング システム上で実行されるNVIDIA DRIVE AGX Thor のアクセラレーテッド コンピューティングが、先進運転支援システムと次世代の安全機能、さらには AI を活用した車内没入型体験のための AI コンピューティング能力を提供する予定です。

Hyundai Motor Group は、NVIDIA と共に車両と工場を独立したシステムから単一の相互接続されたインテリジェントなエコシステムへと進化させ、世界の自動車業界の未来に向けた新しい基準を確立しています。

※本発表資料は米国時間 2025 年 10 月 30 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/hyundai-motor-group-ai-factory)の抄訳です。

