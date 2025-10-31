ソラマテリアル、「JAXAパートナースタートアップ」として登録

株式会社ソラマテリアル

報道機関各位

株式会社ソラマテリアル（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：大里智樹、以下ソラマテリアル）は、この度、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下JAXA）が支援対象とする「JAXAパートナースタートアップ」に登録されたことをお知らせいたします。

ソラマテリアルが開発する“空気に浮くほど軽い”超軽量材料は、名古屋大学発の技術であり、JAXA宇宙探査イノベーションハブを通じて培われた研究成果を基盤に誕生した革新的な新素材です。極めて低密度でありながら、断熱性・吸音性・電磁波遮蔽／吸収性といった多機能性を兼ね備えており、宇宙開発のみならず、空・地上モビリティを含む幅広い分野での応用が期待されています。

今回の選定を通じて、ソラマテリアルは「マテリアルでソラを身近に」というビジョンのもと、超軽量かつ多機能な新素材を起点に、宇宙産業から地上産業まで新しい価値の創出に挑戦してまいります。

【お問い合わせ先】

株式会社ソラマテリアル

E-mail：contact@sora-materials.com

Web：https://sora-materials.com