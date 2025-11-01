もっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』に人気アニメ「佐々木とピーちゃん」とキャラクターたちが登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン＆PCでもっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）にて、本日2025年11月1日（土）より、人気アニメ作品「佐々木とピーちゃん」とキャラクターたちが登場していることをお知らせいたします。

【『異世界∞異世界』公式サイト】https://isekaiisekai.jp(https://isekaiisekai.jp)

『異世界∞異世界』では、様々な人気アニメ作品が次々に登場することで、好きなキャラクターを集めたり、眺めたりして、マイペースに”異世活”をお楽しみいただけます。

本日2025年11月1日（土）より「3rdシーズン」第6弾として、人気アニメ作品「佐々木とピーちゃん」とキャラクターが本作に登場しております。

【異世界∞異世界】「佐々木とピーちゃん」登場！

https://youtu.be/LmtMaiDnPs4(https://youtu.be/LmtMaiDnPs4)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LmtMaiDnPs4 ]

また、「異世界ウエハース」のラインナップに「佐々木とピーちゃん」を追加しております。

さらに、作品登場を記念したキャンペーンを公式X（https://x.com/isekaiisekai）にて実施しております。

今後の登場作品のスケジュールはゲーム内お知らせや公式Xをご確認ください。

【「3rdシーズン」第6弾「佐々木とピーちゃん」 開始！】

佐々木＆ピーちゃんと二人静が登場！

■【異世界∞異世界】「佐々木とピーちゃん」登場！

https://youtu.be/LmtMaiDnPs4

■ガチャ登場キャラクター

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LmtMaiDnPs4 ]佐々木＆ピーちゃん（CV：杉田 智和／悠木 碧）

＜ロール：シューター＞

限界中年サラリーマンが癒しを求めて文鳥をお迎えしたところ、まさかのペットが異世界からの転生者だったパターン。ピーちゃん（星の賢者様）の魔法で異世界と現実を行き来しつつ、国の秘密機関に所属し異能バトルを繰り広げたりと多忙な日々を送っている。

二人静（CV：大空 直美）

＜ロール：インターセプター＞

エナジードレインの異能を持つ、高ランクの異能力者。見た目は少女だが実年齢は三桁超えのロリババァ。登場時は佐々木たち超常現象対策局と敵対する立場だったが、転職し、佐々木のバディとなる。不穏な動きをしたためピーちゃんに呪いをかけられた。多趣味。

■ガチャ・関連イベント実施期間

2025年11月1日（土）～11月17日（月）14：59 予定

★「佐々木とピーちゃん」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！

ゲーム内の「佐々木とピーちゃん」限定ガチャを、毎日1回無料で引くことができます。

詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■「異世界ウエハース」に「佐々木とピーちゃんパック」が登場！

誰でも毎日無料で引ける「異世界ウエハース」に、期間限定「佐々木とピーちゃんパック」が登場いたします。

「異世界ウエハース」を開封して「ブロマイドカード」1枚と「ウエハース」が1つを手に入れましょう。

アシストキャラカードを手に入れれば、佐々木＆ピーちゃんと二人静をアシストキャラとして召喚できます。

「佐々木とピーちゃん」専用バインダーにブロマイドカードをコレクションしたり、アシストキャラにしてバトルを有利にさせたり、あなたの好きな楽しみ方で遊んでください。

●開催期間

2025年11月1日（土）15：00～11月17日（月）14：59

■Xで『佐々木とピーちゃん』色紙プレゼントキャンペーン 実施

『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、対象のポストをリポスト、さらに好きな登場キャラクター名のハッシュタグと一緒に、キャラクターへの熱い想いを引用リポストで投稿すれば応募できます。佐々木役 杉田智和さんの色紙を3名、ピーちゃん役 悠木碧さんの色紙を3名、二人静役 大空直美さんの色紙を3名の合計9名に抽選でプレゼントいたします。詳細は対象のポストをご確認ください。

【応募期間】

2025年11月2日（日）～11月8日（土）23：59 予定

■Xで『異世界∞異世界』月間スクショキャンペーン 実施

『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、ゲーム内で撮ったベストショットを #いせいせベストショットをつけて投稿しましょう！ベストショットに選ばれた方には転生石3,000個をプレゼントいたします。

【応募期間】

2025年11月1日（土）～11月30日（日）14：59 予定

【『異世界∞異世界』 基本情報】

―――集めて、眺めて、はじまる “異世活（いせかつ）”。

人気アニメ作品のキャラクターが続々登場！集めて、眺めて、つながる。そんな “異世活” ができる、もっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』。

キャラクターを集めてフィギュア鑑賞するも良し、キャラクターが旅をする様子を眺めるも良し。“異世活“で、あなたの好きな作品やキャラクターを堪能してみよう！

◆ゲーム名：異世界∞異世界

◆ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム

◆対応端末：iOS、AndroidTM、Steam（PC）

◆価格:アイテム課金制

◆公式サイト: https://isekaiisekai.jp

◆ストアページ

App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id6468440641

GooglePlay ：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.colopl.isekai

Steam（PC）：https://store.steampowered.com/app/3039140

◆公式X：https://x.com/isekaiisekai

【『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品ラインナップ！】

2025年9月1日（月）より「3rdシーズン」が開幕しております。

今シーズンでは、人気アニメ7作品が順次登場中です。順番に登場する作品と出会えるキャラクターが入れ替わります。スケジュールはゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。

■登場スケジュール

第6弾「佐々木とピーちゃん」：11月1日（土）～11月17日（月）

※スケジュールの詳細は『異世界∞異世界』公式Ｘや『異世界∞異世界BBS』をご確認ください。

■今後の登場予定作品一覧（※五十音順）

「シャングリラ・フロンティア」、「月が導く異世界道中」

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

(C)美紅・桑島黎音／KADOKAWA／いせれべ製作委員会 (C)蝸牛くも・SBクリエイティブ／ゴブリンスレイヤー2製作委員会 (C)2024 ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃん (C)硬梨菜・不二涼介・講談社／「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS (C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中製作委員会 (C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中第二幕製作委員会 (C)謙虚なサークル・講談社／「第七王子」製作委員会 (C)槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※iOS、App Store は米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。

※YouTube、Androidは Google LLC の商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。