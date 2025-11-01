SAPPORO COLLECTION 2025ランウェイ着用デザインがUP-Tコラボショップで販売スタート

写真拡大 (全3枚)

丸井織物株式会社





ファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」のランウェイで着用された、話題のデザインTシャツが、UP-Tコラボショップにて販売開始いたしました。




今回販売するアイテムは、本イベントのためにデザイナーが特別に制作したランウェイ仕様のデザイン。今年だけの限定コレクションとなっております。イベント当日の華やかなステージを彩ったTシャツを、期間限定でご購入いただけます。




ファッションとしての着用はもちろん、イベントの思い出やコレクションアイテムとしてもおすすめです。ぜひこの機会にお買い求めください。




【販売アイテム紹介】






【UP-Tとは？】





“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。


創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。




「UP-T（アップティー）」


URL：https://up-t.jp




取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）


価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から　※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用