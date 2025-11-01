女性に大人気！アレン様、故郷・高知で語る壮絶過去とは？いじめが原因で非行・少年院生活｜SNSで人生激変！月商5倍美人ラーメン店主｜全身タトゥー美人彫り師｜『ダマってられない女たち season2』#9

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月31日（金）よる10時より、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#9を放送し、番組放送後より無料見逃し配信を開始いたしました。

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。#9には、モデルで女優の佐田真由美と、同じくモデルでタレントの益若つばさが登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けました。

■女性に大人気！アレン様、故郷・高知で語る壮絶過去とは？いじめが原因で非行・少年院生活も

佐田真由美、夫との関係性「逆に夫のすべてを知りたくない」

オープニングでは、結婚17年目を迎えるゲストの佐田真由美が、クリエイターである夫についてトークを展開。MEGUMIがよく酒場で見かけると話すと、「逆に夫のすべてを知りたくない」「モヤモヤした日から知らぬが仏」「外でキラキラしてる主人がいることが、もう素晴らしいんじゃないかな」と独特な夫婦観を明かしました。また自身のInstagramについては、「必死です」「お尻が大好きで線を入れたくない」と語り、MC陣は「セクシーながらヘルシー」とその美貌を絶賛しました。

番組では、SNSのフォロワー数100万人超、整形総額1億円以上を公言するカリスマ・アレン様の人生に密着。仕事前には「スチーマーがないとブチギレる」と美への徹底したこだわりを見せる一方、今回の番組密着に対して「この密着がここ最近で一番カネ安いわよ」と衝撃のギャラ事情を暴露するなど、序盤からアレン様節が炸裂しました。またイベントでは100人の女性ファンが集結。本音で語るアレン様が女性ファンからの支持を集めている様子を見て、MEGUMIは「時代のアイコン」と声を漏らしました。

また、意外にも直近まで数年間住んでおり、「庭」と語る浅草では、4人前のもんじゃを爆食い。自分のお腹を撫でながら「食べ続けて今こうなってきてるんですよ。富の象徴なんですよ」と語り、「人生一回で、我慢で死んでいくのは絶対ヤダ」と己の人生を突き進む姿が映し出されました。番組ではそんなアレン様のルーツを探るべく故郷・高知県へ里帰りにも密着。旧友の前で語られたのは、これまで見せることが少なかった壮絶な過去でした。幼少期、「女の子っぽいものが好き」だというだけで「オカマ」と呼ばれ、「授業中に全員が自分の悪口を書いた紙が回ってきた」という陰湿ないじめを受けていた学生時代を告白。次第に心を閉ざし、中学時代には不登校になり非行の道へ。バイクや自転車を盗み、補導された末に少年院送致となり、約2年間を少年院で過ごしたという衝撃の事実を明かしました。タレントとしてデビューした後も、本当の自分を偽るキャラクターを演じることに苦しみ、「自分を押し殺してやってることだったんで、人生が楽しくないんですよ」と当時の絶望を吐露します。そんな彼が18歳で整形を始めた理由は、「地元の高知のいじめてた友達に（綺麗になった姿を）見せたい」という気持ちからだったと語りました。

その後、周囲は気にせずSNS上でありのままの自分をさらけ出すことで人気に火が付いたアレン様は、どん底の経験を「自己肯定感の低さと劣等感をバネにして、ここまで来た」と語ります。また、今の自分があるのはファンの存在があったからという考えのもと、何よりもファンに感謝しているといい、ファンのために一泊二日のバスツアーを企画し直々に部屋に突撃するほどのサービス精神も。その一方でVTRの最後には、ファンへの期待に応えるには「正直問題、結構疲れる」とカリスマであり続けることの葛藤も覗かせました。

VTRを見て、ゲストの佐田は、娘がアレン様を大好きでYouTubeを見てからハマり、本も買っていると明かし、アレン様の整形は「明るい整形で結構好き」と語りました。また、セルフプロデュースについて、佐田は「自分が何考えているかわかんない」「怖いぐらいに物忘れがひどくて」と意外な一面を見せる一方、小学生時代から見た目だけで「Hello！」と言われ、生きる術として忘れるようになったとその理由を語りました。また、YouTubeの影響で自分のリアルな姿を出すことが素敵といわれる昨今、佐田は「すべてが分かっちゃってるのがちょっとつまらない」「自分のプライベートとか出したくない」と複雑な思いを語りました。

■SNSで人生激変！月商5倍美人ラーメン店主、婚姻届を持ってくる海外ファンも

全身タトゥー美人彫り師の波乱の人生「割り箸に安全ピンや針をくくりつけて墨汁で…」

オープニングトークでは、ゲストの益若が今回のVTRでも出てくるラーメンについて、「ラーメンが大好きで、寸胴で骨からラーメンを作ります」と意外な一面を明かし「思っていたよりめっちゃ変な人」とスタジオでは笑いが起こりました。

VTRでは、SNSをきっかけに人生が激変した2人の女性に密着。1人目は、スタジオも「きれい」「顔もちっちゃい」と驚愕した美人すぎるラーメン店主・渕田由衣さん。SNSで店の紹介動画が1400万回以上再生されるなど大きな話題を呼び、月の売り上げが100万円から500万円へと5倍に跳ね上がったと語ります。その人気は海外にも及び、熱狂的なファンが婚姻届けを持ってきたり、彼女のタトゥーを真似て入れるほどに。しかしその裏には、コロナ禍で24歳の時に失職の危機に瀕し、故郷の高知で偶然出会った自身も大好きな人気ラーメン店の会長に「私もこの味広めたいです！」と直談判して人生を切り開いた、劇的な物語がありました。また、淵田さんの今後の夢を伺うと「海外展開」と語り、バルセロナでの開店に興味があるという話には、同じくバルセロナにて2拠点生活を行うスタジオのMEGUMIが、思わず「やって！やって！」と声をあげました。

2人目は、首から下のほぼ全身にタトゥーが入った美人彫り師・てんてんさん。その姿にスタジオからは「どこからが服？」と衝撃の声が上がりました。SNSで自身の作品をアップしたところ600万再生を記録し、問い合わせが200件と大きな反響を呼んだと語ります。プライベートではタトゥーが入っているからこその“個室サウナ”での水着姿も披露した彼女ですが、その人生もまた壮絶なものでした。育ての親である祖母が自殺し、「30歳までに死のうと思ってて」と生きる意味を見失った過去を告白。自身の体にタトゥーを彫ることで生きる活力を見出した彼女の最初のタトゥーは、「割り箸に安全ピンや針をくくりつけて墨汁で刺していく」という衝撃的なものでした。現在は「乳輪のところまで入っている」というほどにタトゥーを重ねた彼女は、ある日タトゥースタジオの店長に「ちょっと彫ってみろ」と言われたことをきっかけに彫り師の道へ。「私が彫ることによって、相手に生きる活力だったり、生きる希望になってほしい」と語る彼女の生き様に、スタジオは深く感銘を受けました。

スタジオでは「絶望」に関してトークを展開すると、ゲストの益若は、雑誌のデビュー撮影2日前に交通事故に遭い、「歯が1回ぐちゃぐちゃになりました」と衝撃の過去を告白。「死にたいなって」と当時の絶望を語り、そこから救ってくれた除霊氏師の一言が芸能活動の支えになったことを明かしました。

本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#9放送日時：2025年10月31日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCNFccdZKo5H

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、佐田真由美、益若つばさ

