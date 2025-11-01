WebARでボンボンTVメンバーが飛び出す！宮城・奥松島クラブハウスで「ボンボンTV AR かくれんぼ」開催決定！

UUUM株式会社

UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下、UUUM)は、 株式会社HoloSpace(本社：東京都渋谷区、代表：鬼柳 裕介、以下、HoloSpace)と連携し、UUUMと講談社が共同で運営するYouTubeチャンネル「ボンボンTV」と観光文化施設「奥松島クラブハウス」(宮城県東松島市)とのコラボレーション企画「ボンボンTV AR かくれんぼ」を、2025年11月2日(日)から2026年1月31日(土)までの期間限定で開催することをお知らせします。

デジタルとリアルが繋がる”新しいかくれんぼ体験”を提供！

本企画は、「ボンボンTV」と、WebAR技術を提供するHoloSpace、そして豊かな自然が広がる奥松島クラブハウスとコラボレーションした、新しい体験型イベントです。

本イベントへの参加には、施設内または「Creator Store」(UUUM公式ECストア)にて「飛び出す！ARアクリルキーホルダー」(全5種類、税込1,380円)の購入が必要です。「飛び出す！ARアクリルキーホルダー」は、キーホルダーをスマートフォンにかざしてカメラで認識すると、AR(拡張現実)でボンボンTVのメンバーが飛び出す新感覚のグッズです。

奥松島クラブハウスを訪れたお客様は、施設内に設置されたチェックポイントを巡るARスタンプラリー形式のかくれんぼを体験できます。チェックポイントをスマートフォンで読み込むと、ボンボンTVメンバーがARで画面上に飛び出して出現。施設内に隠れたメンバーを探し出すという、デジタル技術を駆使したワクワクする遊びを通して、現実世界をもっと楽しくする新しい体験を提供します。

イベントに合わせて本日11月1日(土)、ボンボンTVのYouTubeチャンネルでは、コラボレーション企画として奥松島クラブハウス内でのかくれんぼ企画動画を公開。デジタルとリアルの繋がりをもたせた企画となっています。

「ボンボンTV AR かくれんぼ」概要

限定グッズの販売や施設内にはフォトスポットも！

- イベント名：ボンボンTV AR かくれんぼ- 開催期間：2025年11月2日(日)～2026年1月31日(土)- 開催場所：奥松島クラブハウス(宮城県東松島市野蒜字北余景 15-1)- 体験方法：施設内または「Creator Store」(UUUM公式ECストア)で「飛び出す！ARアクリルキーホルダー」(全5種類、税込1,380円)を購入、持参することで体験いただけます。- 特記事項：施設の営業時間内のみ体験可能。アプリのダウンロードが不要なWebAR技術を採用。

「飛び出す！ARアクリルキーホルダー」について

キーホルダーをスマートフォンにかざしてカメラで認識すると、ARでボンボンTVのメンバーが飛び出す新感覚のグッズです。

- 商品価格：1,380円(税込)- 種類：全5種類(よっち、どみちゃん、みーみ、ゆめちゃん、せおりん)- 販売場所：奥松島クラブハウス内、さらに、Creator Store(UUUM公式ECストア)でも購入が可能。

Creator Store(UUUM公式ECストア)：https://creator-store.jp/collections/28077-6135

会場限定！等身大フォトスポットも設置

クラブハウス内には、コラボを記念したボンボンTVメンバーの等身大パネルが設置されます。奥松島クラブハウスに訪れた思い出にメンバーとともに記念撮影などいかがでしょうか。

ボンボンTVについて

UUUM株式会社と株式会社講談社が共同で運営しているYouTubeチャンネル。

「まずは見てみる、やってみる！」を合言葉に日々チャレンジ！

「ボンボンTV」は、実験や工作をはじめとした「やってみた動画」などを、毎日ボンボン発信する「面白くて、ためになる」ネット放送局です。

ボンボンTV YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Bom-BomTV

【施設および商品に関するお問い合わせ先】

【クリエイターに関するお問い合わせ先】

【UUUM株式会社について】

- 奥松島クラブハウス(施設に関するお問い合わせ)住所：宮城県東松島市野蒜字北余景 15-1電話番号：0225-98-8123営業時間：10:00～18:00(定休日：毎週月曜日 ※祝日の場合は翌日)- 株式会社HoloSpace(キーホルダー・スタンプラリーに関するお問い合わせ)メールアドレス：info@holospace.jp- UUUM株式会社 広報メールアドレス：kouhou@uuum.jp

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN(マルチチャンネルネットワーク)であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名：UUUM(ウーム)株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月