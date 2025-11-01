【第3弾】11/1～11/16まで『2025NPB限定デザイン審判シャツ』の予約受付を開始！

株式会社エスエスケイ

SSK（エスエスケイ）は、公式オンラインストア限定で、2025NPB限定デザイン審判シャツを3種類受注販売。SSKがサポートするNPB審判員が2025年に着用した限定シャツのレプリカモデルです。

11月1日(土)から11月16日(日)まで予約を受付けます。商品は1月中旬頃お届け予定です。

マザーズデーモデル

2021年開始のNPBマザーズデーゲーム限定審判シャツ。2025年モデルはカーネーションをモチーフに、「温かさ」と「誇り」を表現。厳粛なジャッジに温かい想いをまとい、球場に優しさと敬意を届けました。

夏の特別デザインモデル

8月の限定審判シャツは2種類とも、球場がテーマの特別デザインでした。1枚目はドーム球場の天井をモチーフにしたデザインで、重なり合うリング構造をグラフィックで表現。近未来的で力強い印象を与えました。また、2枚目は夜のスタジアム照明をモチーフにしたデザインで、美しい光のグラデーションが都会的で洗練された雰囲気を演出しました。

素材・機能

インサイドプロテクター着用時でも着脱しやすいファスナータイプを採用し、吸汗速乾性に優れた高機能ポリエステル素材が審判員の動きやすさと快適性を両立します。胸元のSSK立体ロゴワッペンとブラックの襟・ファスナーラインが全体を引き締め、華やかさの中に品格を感じさせる仕上がりです。

今回発売の審判シャツは、生地全体を染めることで鮮やかなデザインと高い通気性、軽量性を実現する昇華加工で製作。従来のユニフォームに比べ、デザインの自由度が高く、オリジナリティを出しやすいのが特徴です。

※今回の審判シャツに関しては、NPBワッペンは付きません。

商品・販売情報

2025NPB限定デザイン審判シャツは、SSKオンラインストア限定で11月１日(土)から11月16日(日)まで予約を受け付けます。商品は1月中旬頃お届け予定です。

【1月中旬発送予定】 審判半袖シャツ（マザーズデー）

母への感謝をテーマにデザインした2025年度NPBマザーズデーモデル

PRICE：26,400円(税込)

カラー展開：ピンク

サイズ：M,L,O,XO,XO2

【1月中旬発送予定】 審判半袖シャツ（ドームシーリング）

ドーム球場の天井をモチーフにしたデザイン

PRICE：26,400円(税込)

カラー：ホワイト

サイズ：M,L,O,XO,XO2

【1月中旬発送予定】 審判半袖シャツ（スタジアムライティング）

夜のスタジアムライトをモチーフにしたデザイン

PRICE：26,400円(税込)

カラー：ブルー

サイズ：M,L,O,XO,XO2

SSKは、一般財団法人全日本野球協会（BFJ）と共に、小学生から社会人野球までを網羅した審判員向け講習動画を2022年に作成。野球の普及・発展に欠かすことのできない審判員の成り手を増やすことや審判員の技術向上を目的に、動画を通じて、基本となる動きを分かりやすく伝えるなど審判についての情報発信も行っています。

Youtube

(sskbaseballchannel エスエスケイ野球公式)

【SSK野球公式】野球審判講座［0］予告編