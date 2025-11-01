見て、触れて、表現をその手に。作品展品質のプリントサービスPHOTOPRI、全取り扱い用紙を網羅した「用紙サンプル帳」を2025年11月1日より販売開始。アーティストの用紙選びをスムーズに。

株式会社PHOTOPRI

写真展・美術展品質のプリントサービスを提供する株式会社PHOTOPRI（本社：東京都板橋区、代表取締役：松邑 佑太）は、写真家やイラストレーターの最適な用紙選びをサポートするため、取り扱い全種類の用紙をファイリングした「用紙サンプル帳」を2025年11月1日より提供開始することをお知らせします。

これにより、クリエイターは自身の作品にとって最適な表現媒体を、実際に手に取って比較検討することが可能となり、作品の用紙選びの課題を解消します。

■「用紙サンプル帳」提供開始の背景

「自分の作品を、最高の形で表現したい」と願うすべてのクリエイターにとって、作品の最終的な印象を決定づける「用紙」の選択は極めて重要です。しかし、モニター上の画像や説明だけでは、紙本来が持つ繊細な質感、厚み、そして微妙な色味の違いを完全に把握することは困難でした。

私たちPHOTOPRIは、クリエイターが抱えるこうした「用紙選びの壁」を取り払い、より確信を持って作品制作に臨める環境を提供したいという思いから、この度「用紙サンプル帳」をリリースいたしました。ハーネミューレ、EPSON、イルフォードといった世界的なブランドから、阿波和紙のような日本の伝統的な和紙まで、私たちが厳選した全てのラインナップを実際に見て、触れて、感じていただくことで、クリエイター一人ひとりの表現の可能性を最大限に引き出すことを目指します。

■「用紙サンプル帳」の概要

今回提供を開始する「用紙サンプル帳」は、PHOTOPRIで取り扱う全てのファインアート紙を一覧できる、クリエイター必携のアイテムです。

実際に市場に出回る用紙名を明記し、PHOTOPRIを利用しないクリエイターであったとしても自分に合った最適な用紙を見つける助力になることを目的としています。

PHOTOPRIは単なる印刷サービスではありません。アーティストの表現を最大限に引き出すための技術とサポート体制を強みとしています。

- 色彩を忠実に再現する「RGBダイレクトプリント」多くの印刷サービスが採用するCMYK変換を行わず、デジタルカメラの標準であるAdobe RGBやsRGBの色域を活かしたままダイレクトに印刷。モニターで調整した繊細な色味や鮮やかな色彩を失うことなく、作品に再現します。- 作品の細部まで描き出す「2880dpi 超高精細印刷」業界最高レベルの2880×1440dpiという超高解像度でのジークレープリントにより、作品のディテールをシャープかつ繊細に表現。見る者を惹きつける迫力と存在感を生み出します。- 作品の価値を未来へ繋ぐ「長期保存性」メーカー純正インクと、厳選された高品質なアート紙の組み合わせにより、高い耐光性を実現。アーティストの作品が永くその美しさを保ち続けられるよう、品質に一切の妥協を許しません。■株式会社PHOTOPRIについて

株式会社PHOTOPRIは、「写真やイラストなどを通じて『プリントをする』ことの楽しさを皆様と共有する」という理念のもと、写真展・美術展品質に特化した印刷サービスを提供しています。代表自身もカメラマンとして活動する視点を活かし、クリエイターの「作品作り」に寄り添うパートナーとして、品質・サービス両面から最高のサポートをお届けしてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社ＰＨＯＴＯＰＲＩ

所在地：東京都板橋区板橋1丁目9番10号 保坂ビル3階

代表者：代表取締役 松邑 佑太

事業内容：高品質ジークレープリントサービスの提供、額装・パネル加工、その他関連商品の販売

URL：https://photopri.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/photopri

Instagram：https://www.instagram.com/photopri_matsumura/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PHOTOPRI 広報担当

E-mail：info@photopri.com

TEL：070-9278-8828（平日11:00～17:00）