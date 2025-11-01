町田・立川の男性専門美容室・理容室「Ruff cutters（ラフカッターズ）」が新店舗『Ruff cutters 立川別館（ラフカッターズ 立川別館）』を2025年11月1日（土）にオープン！

写真拡大 (全9枚)

株式会社Ruff cutters

町田・立川エリアで男性専門美容室・理容室を展開するRuff cutters（ラフカッターズ）は、2025年11月1日（土）、東京都立川市に4店舗目となる新店舗「Ruff cutters 立川別館（ラフカッターズ 立川別館）」をオープンいたします。





Ruff cutters（ラフカッターズ）は、バーバースタイルやメンズカットに特化した技術力と、アットホームな接客スタイルで、男性専門美容室・理容室として多くの支持を集めてきました。


今回オープンする「Ruff cutters 立川別館（ラフカッターズ 立川別館）」は、従来の美容室・理容室の枠を超えた“新しいメンズサロン”として、髪を整えるだけでなく、心も整える空間を目指しています。


本店舗のコンセプトは、“落ち着ける空間で、身だしなみを整える”。カット技術はもちろん、リラクゼーション効果の高いシェービングを提供し、日常の疲れを癒す時間をご提供いたします。





さらに、店内にはカウンターを設け、カフェのような雰囲気の中で、こだわりのオリジナルブレンドコーヒーをお楽しみいただけます。


コーヒー豆は、新進気鋭のコーヒーブランドから仕入れた特別なブレンドを使用し、本格的なマシンで丁寧に抽出。施術後のひとときを、香り高い一杯で締めくくる贅沢な時間を過ごしていただけるのも、立川別館ならではの魅力です。


施術だけでなく、空間やサービスも楽しめる「Ruff cutters 立川別館（ラフカッターズ 立川別館）」は立川駅南口から徒歩7分となりますので、ぜひ一度お越しください。





【店舗概要】


店舗名：Ruff cutters 立川別館（ラフカッターズ立川別館）


所在地：〒190-0022　東京都立川市錦町2-6-7 米川ビル1F


アクセス：JR立川駅　徒歩7分


オープン日：2025年11月1日（土）


営業時間：10時～21時（10:00～21：00）


定休日：年末年始のみ


URL：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000782975/



【店舗写真】












【株式会社Ruff cuttersについて】


株式会社Ruff cutters（ラフカッターズ）は現在、町田・立川エリアを中心に、4店舗の男性専門美容室・理容室を展開しています。


バーバースタイル・メンズカットに特化した技術力と接客力を兼ね備えたスタイリストが、すべての男性に“整える時間”を提供しています。



■Ruff cutters 町田店（ラフカッターズ 町田店）


店舗名：Ruff cutters 町田店


所在地：〒252-0318　神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-34-7　町田グリーンハイツ102


アクセス：JR町田駅　徒歩8分


営業時間：10時～21時（10:00～21：00）


定休日：年末年始のみ


URL：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000698821/



■Ruff cutters Z 町田店（ラフカッターズ Z 町田店）


店舗名：Ruff cutters Z 町田店（ラフカッターズ Z 町田店）


所在地：〒194-0022 東京都町田市森野1-34-12　シェル都１ VIIIPLUS 202


アクセス：小田急線町田駅　徒歩6分


営業時間：10時～21時（10:00～21：00）


定休日：年末年始のみ


URL：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000761187/



■Ruff cutters 立川店（ラフカッターズ 立川店）


店舗名：Ruff cutters 立川店（ラフカッターズ 立川店）


所在地：〒190-0022　東京都立川市錦町2-2-26 エトワール立川104


アクセス：JR立川駅　徒歩7分


営業時間：9時～20時（9:00～20:00）


定休日：年末年始のみ


URL：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000728078/