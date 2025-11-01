CyberomiX、第98回日本生化学会大会にて企業展示を実施- 京都・地下鉄烏丸線を全車両に掲出する中吊り広告で来場者にアプローチ -
京都市営地下鉄烏丸線の中吊り広告イメージ
京都・西陣に本社とラボを構える、株式会社CyberomiX（サイバーオミックス） は、2025年11月3日（月）～5日（水）に国立京都国際会館で開催される 「第98回日本生化学会大会」(https://aeplan.jp/jbs2025/overview/) にて企業展示を行います。
今回、展示に合わせた来場者マーケティングとして、地下鉄烏丸線全車両・全編成を使った2種類の中吊り広告を展開。研究者・学生・一般乗車客に向けた“新しい広告体験”で、学会期間を盛り上げます。
■ 企業展示について
展示ブースでは、Visium HD 3′抽出サービス（国内初）、シングルセル解析サービス、空間解析の実例 など、専門営業スタッフが相談にも対応します。
また、オリジナルグッズが当たるガラガラ抽選会も実施予定です。
■ 来場者マーケティングの革新/地下鉄烏丸線・全車両を“2種の中吊り広告”で アプローチ
京都市営地下鉄烏丸線の中吊り広告(ver.1)
京都市営地下鉄烏丸線の中吊り広告(ver.2)
今回の注目ポイントは、会場への主要導線となる京都市営地下鉄烏丸線をフル活用した交通広告です。
全車両・全編成に2種類のオリジナル中吊り広告を掲出
テーマは、
1.「研究者応援×さいぼちゃん(CyberomiXオリジナルキャラクター)」
2.「京都西陣でDNAを解き明かす遺伝師たち」
研究の魅力・企業の世界観を直感的に伝えるデザインで魅せます。
これにより、学会参加者の移動導線でCyberomiXの世界観に触れていただく新しい広告体験を創出します。
京都市営地下鉄烏丸線 中吊り広告掲出期間：2025年11月3日(月)～11月6日(木)
ご乗車の際は、是非ご覧いただけますと嬉しく思います。
株式会社CyberomiX
株式会社CyberomiX（サイバーオミックス）
所在地：京都府京都市上京区上善寺町100番地 メサヴェルデ京都西陣1階
代表者：代表取締役 渡辺 亮
事業内容：医薬品の開発、研究受託サービス
設立：2023年
URL：https://cyberomix.com
報道の問い合わせ先：marketing@cyberomix.com 担当：安田