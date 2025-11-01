アドネス株式会社、eスポーツチーム「PYL Gaming」を「アドネスゲーミング」として再始動。社名を冠した戦略的挑戦を加速

アドネス株式会社

生成AIイノベーションのグローバルリーダー、アドネス株式会社(本社：東京都新宿区四谷、代表取締役社長：三上功太)は、運営するeスポーツチーム「PYL Gaming(ピーワイエル ゲーミング)」を「アドネスゲーミング」としてリブランディングし、再始動いたします。今回の再始動により、教育とeスポーツの融合をさらに推進するとともに、チーム運営体制の強化と戦略的な活動展開を加速してまいります。

■今後の展望

弊社は、特許取得のAI技術「サクセスラーニング(R)」(特許第7610330号)を応用した、実践型スキル習得プログラム「スキルプラス」を通じて、幅広い世代のスキル習得を支援しています。今回、チーム名称を社名に冠した「アドネスゲーミング」としてリブランディングすることで、戦略的な競技活動の展開やファン向けコンテンツ発信の高度化を推進。これにより、チームの認知拡大とともに、eスポーツ業界全体の発展や影響力拡大にも貢献してまいります。

＜新ユニフォーム発表＞

名称変更にあわせてチームユニフォームも刷新。新デザインで選手の個性とチームの理念を表現し、「アドネスゲーミング」としての新たなスタートを象徴します。

■アドネスゲーミングについて

ラリックス選手マイルドなH.O選手

「アドネスゲーミング」は、選手一人ひとりが自由に自己表現できる環境を提供し、業界の常識にとらわれず、個性と信念を貫く挑戦を後押しします。この自由で多様性に富んだチーム文化こそ、当チームの唯一無二の価値です。

ホームページ：https://addness.co.jp/gaming/

X(旧Twitter)：https://x.com/addness_gaming

■アドネス株式会社概要

アドネス株式会社は、「全人類をWell-beingなGiverにする」をミッションに掲げ、生成AIによるイノベーション時代に、グローバルリーダーとして新たな社会の実現を目指す次世代型教育企業です。

主力サービスである実践型リスキリングプログラム「スキルプラス」では、特許取得(特許第7610330号)AI「サクセスラーニング(R)」を活用し、受講者の学習プロセスを可視化・最適化。個々の習熟度や目標に応じた“行動マップ”を提示することで、継続的なスキル定着を実現しています。

教育とテクノロジーの融合により、個人のキャリア形成から企業の人材育成まで、多様な成長フェーズに寄り添う学習ソリューションを全国で展開しています。

【会社概要】

社 名：アドネス株式会社

東京オフィス：東京都新宿区四谷4丁目3-50 四谷トーセイビル5F

代 表 者：代表取締役社長 三上功太

設 立：2021年7月26日

事 業 内 容 ：次世代型教育事業、Webマーケティング支援事業

URL：https://addness.co.jp