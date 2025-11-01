自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A(ビーフォーエー)』が『楽天ビューティ』と業務提携契約を締結。

株式会社B4A

株式会社B4A（代表取締役CEO：植松 正太郎）が開発・販売する、自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』は、楽天グループ株式会社が運営するサロン予約サービス『楽天ビューティ』と業務提携契約を締結し、2026年春に向けた連携開始を目指します。

今回の業務提携の締結により、「楽天ビューティ」では、2026年春ごろから、従来掲載していた美容室やサロン等に加え、「B4A」を導入している約30院の美容クリニックの掲載を開始します。これにより、ユーザーは「楽天ビューティ」を通して美容医療クリニックの検索・施術予約を行えるようになり、施術金額に応じた「楽天ポイント」を獲得できます。なお、掲載クリニック数は順次拡大予定です。

■B4Aの「リアルタイム予約」でユーザーの利便性を向上

ユーザーが「楽天ビューティ」から美容クリニックを予約する際、B4Aの「リアルタイム予約」が利用可能で、来院日時を即時に確定できます。また、美容医療クリニックにおいては、予約を一元管理できるため、予約調整の手間をかけずに、効率的なクリニック運営が可能です。

■信頼性の高いプラットフォームへの掲載

「楽天ビューティ」は、ユーザーが安心して美容医療を受けられるよう厳格な審査基準に基づいたクリニック情報のみを掲載しています。クリニックにとっても「楽天ビューティ」という信頼性の高いプラットフォームに掲載されることでブランドイメージの確立に寄与し、ユーザーからの信頼獲得に繋がることが期待できます。



B4Aは「楽天ビューティ」の美容医療領域における第一号パートナーとして、今後密に連携しながらプラットフォームの成長を目指します。将来的には、より多くのクリニックとユーザーを結び、日本の美容医療業界のさらなる発展に貢献して参ります。



本件について詳しい話をお聞きになりたい方は、ぜひ下記よりお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form

B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで500院以上で導入いただいております（2025年11月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構



今後も業界で最も先進的な機能提供に尽力し、自由診療クリニックの業務を効率化することでクリニックスタッフの負担を軽減するのみならず、クリニックに日々通っている顧客にとっても来院体験の質・満足度向上を果たしてまいります。

また、自社の機能開発だけでなく、外部サービスとの連携も推進していく予定ですので、サービス連携を希望・検討されている方からのお問い合わせもお待ちしております。



◇B4Aに関するお問い合わせ先：https://www.b4a.co.jp/request-info-form

「楽天ビューティ」について

「楽天ビューティ」は、楽天が運営する日本全国のサロン予約サービスです。ヘアサロン、ネイル、まつ毛、リラク、クリニック等の店舗検索や予約を簡単にすることができ、ネット予約をして施術を受けると、施術金額に応じて「楽天ポイント」が進呈されます。「誰でも安心して楽しめるサロン体験の提供」を目指し、専用スマートフォンアプリでの即時予約や口コミなどの機能を通じて、ユーザーの利便性向上を図るとともに、新規加盟サロン情報や各種キャンペーンなどを紹介する「楽天ビューマガ」の配信や、サロン向けの技術セミナーの開催を通じ、サロン運営に貢献するための情報発信にも努めています。

◇URL：https://beauty.rakuten.co.jp/

会社概要

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B

代表取締役CEO：植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売