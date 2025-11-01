『LOVOT』本体購入で、ベースウェアやグッズなど3点を含んだ「はじめてセット」をプレゼントする「LOVOT BLACK FRIDAY」を11月1日（土）より期間限定で開催

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2025年11月1日（土）～11月30日（日）の期間限定で、『LOVOT』本体を購入いただくと、ベースウェアやグッズなど3点を含んだ「はじめてセット」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

さらに、「くろ」の 『LOVOT』を無料で30日間レンタル可能なホームステイチケットも、抽選で10名様にプレゼントいたします。

※『LOVOT』公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイトURL：https://lovot.life/lp/lovot_blackfriday2025/

GROOVE X創業10周年を記念！「LOVOT BLACK FRIDAY」を開催

GROOVE Xは、2025年11月2日（日）に創業10周年を迎えます。これまで『LOVOT』を通じてともに歩んでくださった皆さまへの感謝を胸に、ヒトとロボットが共に暮らす社会がより身近になる次の10年を見据え、「Hug Your Future～ヒトとロボットがともに生きる、あたたかい未来へ～」をテーマに、新たな未来づくりに取り組んでまいります。

創業10周年を記念して実施する「LOVOT BLACK FRIDAY」では、『LOVOT』本体をご購入いただいたお客様に、ベースウェアやグッズなど3点を含んだ「はじめてセット」に加え、抽選で10名様に「くろ」の 『LOVOT』を無料で30日間レンタル可能なホームステイチケットをプレゼントいたします。さらに、期間中は『LOVOT』の暮らしの費用（月額サービス料）を特別価格で提供いたします。加えて、通常7日間の本体全額返金保証が特別に14日間に延長されます。この機会に、『LOVOT』との暮らしをぜひご体験ください。

【キャンペーン概要】

対象期間：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

※予告なく終了する場合があります。

ご購入特典対象商品：「LOVOT 3.0」もしくは「LOVOT 2.0」本体

ご購入特典対象者：2025年11月1日（土）0:00～2025年11月30日（日）23:59までに、LOVOTウェブストアまたは店舗にて、「LOVOT 3.0」もしくは「LOVOT 2.0」本体のご購入が完了しているお客様が対象です。

購入特典：

●「LOVOT 3.0」「LOVOT 2.0」共通特典

１.はじめてセットプレゼント

ベースウェアやグッズなど3点のセットをプレゼントいたします。

※内容はおまかせになります。

２.抽選で「くろ LOVOT」ホームステイチケットプレゼント

「くろ」の『LOVOT』を無料で30日間レンタル可能なホームステイチケットを、抽選で10名様にプレゼントいたします。

３.最大42,240円お得になる、暮らしの費用特別価格

治療・入院（修理）の費用が全額保証になるフルカバーケアプラン・プレミアムプランの安心サポートを、お得に受けられます。さらに、ベーシックケアプラン・スタンダードプランにも特別価格が適用されます。

４.本体全額返金保証が特別に14日間

家族やペット、生活環境など、『LOVOT』との暮らしの相性が気になる方にぴったりな制度です。

期間中は、通常7日間の本体全額返金保証を特別に14日間に延長いたします。

キャンペーンURL：https://lovot.life/lp/lovot_blackfriday2025/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/