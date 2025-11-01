アクアクララ会員限定！冬のプレゼントキャンペーンを実施ほっとHotキャンペーン『くらしを満たす、おいしい食卓』

アクアクララ株式会社

水を通じて“生活”“環境”“健康”の創造を目指すアクアクララ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：藤井靖之)は、全国のアクアクララ会員を対象にクローズドキャンペーンとして、味の素株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村茂雄）の人気商品とのコラボレーションキャンペーンを「くらしを満たす、おいしい食卓」のテーマにて実施いたします。

アクアクララ創業25周年、ほっとHotキャンペーン20周年を迎える今回のキャンペーンでは、暮らしをおいしく彩る「アクアクララのお水」と簡単にプロの味が楽しめる味の素の多彩な商品を使った料理で、毎日の食卓を上質に彩る世界感を創出します。

＜キャンペーン概要＞

期間中に下記応募方法にてご応募いただくと、抽選で合計5,000名様に『アクアクララ＆味の素オリジナルボックス』をプレゼントいたします。皆さまのご応募をお待ちしております。

■名称

ほっとHot キャンペーン『くらしを満たす、おいしい食卓』

■期間

2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

■キャンペーンサイト

https://www.aquaclara.co.jp/hot/

□賞品

アクアクララ＆味の素オリジナルボックス（抽選で合計5,000名様）

内容：味の素商品5点

オリジナルグッズ（アクアクララ オリジナルペアグラス）

□応募方法

＜マイアクアでWEB応募コース＞

キャンペーン期間中はいつでも会員様専用WEBサービス「マイアクア」からエントリー(応募)いただけます。エントリー(応募)した日時に関わらずキャンペーン期間中にマイアクアから購入いただいたボトルの合計8本以上(8本1口)が抽選の対象となります。

＜シールを集めて応募コース＞

対象商品のボトルキャップシール8枚を「ほっとHotキャンペーン応募用紙」にはがれないように貼り付け、必要事項を記入し、アクアクララポーターに手渡し、または封筒に入れ担当販売店へ郵送してください。

・応募用紙のダウンロード

https://www.aquaclara.co.jp/hot/pdf/2025_aquaclara_form.pdf

■応募対象商品

・アクアクララウォーターボトル レギュラー（12L）

・アクアクララウォーターボトル スリム（7L）

アクアクララは、これからもより一層お客様にご満足いただける商品作りを目指し、サービスと品質の向上に努めてまいります。

【アクアクララのご紹介】

全国各地の優良地場企業と契約し、高純度デザインウォーターの製造から販売、宅配に至るまでを一貫して行う事業をフランチャイズ展開。オフィスや家庭向け専用ウォーターサーバーの業界大手となっている。

□所在地：東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル4階

□代表取締役社長：藤井靖之

□事業内容：清涼飲料水製造・宅配事業、清涼飲料水宅配フランチャイズ本部事業