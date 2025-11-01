医師監修オンライン診療アプリ「みてねコールドクター」、東京都・千葉県・埼玉県・愛知県に加え新たに福岡県在住の方の還付手続きが不要に

株式会社コールドクター医師監修オンライン診療アプリ「みてねコールドクター」福岡県在住の方の還付手続きが不要に。これにより、東京都・千葉県・埼玉県・愛知県と合わせて、5都県にお住まいの方が還付手続き不要となり、診察・助成適用・お支払いまでがアプリ内で一貫して完了しスムーズにご利用いただける

家族のためのオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」を提供する株式会社コールドクター（東京都渋谷区、代表取締役社長：合田武広、以下コールドクター）では、2025年11月1日（土）12:00以降の診察分から、福岡県にお住まいの方の医療費還付申請が不要となりました。

これにより、既に還付手続きが不要である東京都・千葉県・埼玉県・愛知県と合わせて、5都県にお住まいの方は診察・助成適用・お支払いまでをアプリ内で一貫して完了でき、よりスムーズにご利用いただけます。

概要

みてねコールドクターは、家族の急な体調不良や通院時間の確保が難しい場合などに、24時間365日のオンライン診療を提供するサービスです。夜間や休日、病院や薬局が休診のタイミングでも、アプリから受診の依頼が可能です。

保険適用・助成について

みてねコールドクターのオンライン診療には健康保険が適用され、対象の医療費助成（子ども医療証等）も利用いただけます。

これまで、一部地域の方は助成適用前の診療費を一時的にお支払いいただき、後日お住まいの自治体で還付手続きをする必要がありました。

このたび、福岡県の医療機関との連携により、2025年11月1日（土）12:00以降の診察から、福岡県在住の方は決済時に医療費助成が適用された金額になり、還付申請は不要となります。

みてねコールドクターで還付手続きが不要となる都道府県

・東京都

・千葉県

・埼玉県

・愛知県

・福岡県（2025年11月1日［土］12:00以降）

還付手続きが不要になったことで診察の依頼から支払いまでがアプリ上で完結し、より便利にお使いいただけるようになりました。突然の体調不良や、病院や薬局がお休みの時に、お気軽にみてねコールドクターのオンライン診療をご利用ください。

今後の展望

みてねコールドクターは、より多くの地域で還付手続きが不要となるよう、提携医療機関を順次拡大しています。提携医療機関としてご協力いただける医療機関、オンライン診療で地域医療の問題を解決したい自治体の皆様は、ぜひお問い合わせください。今後も、ご家族の健やかな日々を支えるべく、サービス品質の向上に努めてまいります。

子どもも、親も、救いたい。

家族のためのオンライン診療アプリ「みてねコールドクター(https://calldoctor.jp/)」

みてねコールドクターでは、24時間365日、ビデオ通話で医師の診察を受けられるオンライン診療サービスを提供しています。

システム手数料は無料。保険証・医療証も適応でき、対面受診と同じ金額でオンライン診療が受けられます。

夜間・休日に診察を受けたい、病院での長い待ち時間は子どもがぐずってしまい大変、お薬が欲しいけど病院に行く時間がないなど、家族の病気や通院のお悩みをサポートします。お薬はお近くの薬局で受け取りまたは配送サービスも選択可能。まずはどうぞご相談ください。

※配送サービスは北海道、沖縄県、離島を除く全国でご利用可能

みてねコールドクター【オンライン診療】のご紹介

https://calldoctor.jp/news/article/50/

ダウンロードURL

【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/id1516410571

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.calldoctor.app

■会社概要

社名：株式会社コールドクター

本社：東京都渋谷区東3-14-15 MOビル５階

代表者：合田 武広

事業内容：オンライン診療サービス「みてねコールドクター 」の運営

URL：https://calldoctor.co.jp/

「みてねコールドクター」は株式会社コールドクター及び株式会社MIXIの商標です。

【お問い合わせ先】

pr@calldoctor.co.jp