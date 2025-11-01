UPSTAR × Ultras共同主催、東京で2DAYSイベント開催｜12/26は完全招待制「DREAM NIGHT」12/27はJリーガーと楽しむ親子サッカー教室「DREAM SOCCER FES」
プロスポーツ選手の人生を応援するファンメッセージアプリ「UPSTAR」を運営する株式会社Emerと、現役Jリーガー浅川隼人選手が代表理事を務める一般社団法人Ultrasは、2025年12月26日（金）・27日（土）の2日間、共催イベントを開催いたします。
1日目は、完全招待制のネットワーキングパーティー「DREAM NIGHT 2025」。2日目は、全国から集まる現役JリーガーやWEリーガーたちが参加し、初心者から経験者まで、子どもも大人も一緒に楽しめる「DREAM SOCCER FES」を開催します。
DAY1：DREAM NIGHT 2025（完全招待制）
選手・クラブ関係者・事業会社など、約100名が一堂に会する立食パーティーを開催。
UPSTARとUltrasの契約選手が多数参加し、ファンとの関係構築や発信活動が社会にどのような価値を生んだかを讃える「DREAM AWARD 2025」も実施予定です。
日程：2025年12月26日（金）18:00～21:00（予定）
会場：渋谷近辺のイベントホール（招待者にのみ案内）
内容：立食形式ネットワーキング／DREAM AWARD 2025 授賞式
▼PR TIMES限定招待枠（先着）
本リリースをご覧いただいた方限定で、若干名の特別招待枠をご用意しております。以下のフォームよりご応募ください。定員に達し次第締切となります。
https://forms.gle/eiCGZroJWuaAXcAy7
DAY2：DREAM SOCCER FES
全国から集まる現役JリーガーやWEリーガーたちが参加し、初心者から経験者まで、子どもも大人も一緒に楽しめるサッカーフェスティバルを開催します。
日程：2025年12月27日（土）13:00～16:00
会場：東京体育館フットサルコート（東京都渋谷区）
定員：30名（先着順）
対象：小学生～大人まで／親子参加OK（子供のみ、大人のみも可）
参加料：子供 3,000円・大人 5,000円（親子参加 7,000円）
▼参加申込はこちら
https://forms.gle/GgkGco9G4ZrXeX83A
法人・個人スポンサー募集
本イベントでは、趣旨に共感いただける企業・団体・個人の皆様のご協賛を募っております。選手の挑戦を支え、スポーツの価値を社会へ広げる取り組みにぜひご支援をお願いいたします。
詳細資料・協賛メニューをご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
共催
・株式会社Emer
・一般社団法人Ultras
お問い合わせ
株式会社Emer 代表取締役 板本大輝
メール：hiroki_itamoto@emer.co.jp
HPフォーム：https://www.emer.co.jp/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B
UPSTAR各種SNS
Instagram：https://www.instagram.com/upstar_official_/
X：https://x.com/UPSTAR_OFFICIAL
Ultras各種SNS
Instagram：https://www.instagram.com/ultras_japan/
X：https://x.com/ultras_jp2021