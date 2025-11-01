生成AIを活用した広告制作支援システム「DDDAI Studio」- Mavericksと大広 WEDOが共同開発し、正式リリース

株式会社Mavericks

株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役社長：奥野将太）は、オンプレミス環境に対応した生成AI搭載の広告制作支援システム「DDDAI Studio（ディーディーディーエーアイ・スタジオ）」を株式会社大広 WEDO（本社：東京都港区、代表取締役社長：大地伸和）と共同開発し、正式リリースいたしました。本システムは、広告制作現場における素材制作や提案プロセスの効率化、ならびにクリエイティブ表現の幅を大きく拡張することを目指して開発されています。

開発の背景

近年、生成AIは広告業界において新たな表現手段として注目を集める一方、クリエイティブ現場では「狙ったビジュアルを安定的に生成できること」「複数パターンの素材展開を効率よく行えること」「業務に即した制御性・実用性の確保」といった課題が浮き彫りになっています。

「DDDAI Studio」は、クオリティを担保しながら「カンプ制作」「撮影」「CG 制作」工程の工数・コストを大幅に軽減することを目的に開発された、生成AIによる社内向け広告制作支援システムです。これにより、スピーディにかつ幅広い提案が可能となります。

システム開発の意義と導入メリット

Mavericksでは、こうした「DDDAI Studio」の事例をはじめとし、システム開発というアプローチでオンプレミス環境下に生成AIを組み込み、以下の価値を提供します。

1. セキュアな環境下で生成AIを業務に活用する

自社や顧客の機密データ、未公開素材を社外に出すことなく、オンプレミス環境でAIシステムを運用することで情報漏洩リスクを最小化。広告業界のみならず、法令規制が厳しい業界にも安心してご活用いただけます。

2. チームでのアセットを管理し、あらゆる制作活動をデータ資産化

広告クリエイティブや制作過程のデータ、AIによる生成画像・素材をシステム内で一元管理。

組織単位でクリエイティブ制作のナレッジやアセットを蓄積していくことで、制作業務の効率化と納品物の品質担保に貢献します。

3. 独自AIモデルによる差別化

NoLangをはじめとする独自AIモデル・システム開発力を活かし、各社ごとの業務や広告制作ワークフローに最適化したAI活用が可能。クラウドサービスでは実現できない細かなチューニングや高度なカスタマイズに対応します。

4. クリエイティブの資産化・データベース化で競合優位性を確立

広告クリエイティブをはじめ、企業活動全体の情報・データをシステム内に資産として蓄積。過去の制作物やAI生成結果のデータベース化によって、ナレッジを競争力に転換し、継続的な差別化を実現します。

「DDDAI Studio」の主な特徴３つ

1.同一人物による指定シーン生成

顔写真＋構図案等を入力するだけで、イメージを高精度に再現。 被写体の顔や特徴を変えることなく、意図した構図・表情・ポーズのビジュアル生成を支援します。

2.同一人物によるポーズ制御生成

チューニングできる仕組みで、同一人物で「手を挙げる」「本を読む」「眠る」など多様なポーズを自然 に表現可能。

3.背景差し替え機能

シーンに応じて背景を変更しても顔・ポーズ・雰囲気を維持。 広告シーンの多様化にも柔軟に対応でき、同一ビジュアルのバリエーション制作が可能。

「DDD AI Studio」を用いたビジュアル作成の例

今後の展望

Mavericks 社は大広 WEDO と今後も連携し、本ツールの機能向上と共に、生成AIによる広告制作を推進し、広告業務のDX化とクリエイティブ効率化をリードします。

株式会社Mavericksは動画生成AI「NoLang」の開発を手掛けていることから、システム開発に関する実績および高度な技術的知見を有しております。

システム開発に関しましてご依頼いただいた内容につきましては、当社の豊富な知見と経験をもとにご提案させていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp

株式会社 大広WEDO 会社概要

会 社 名 ：株式会社 大広WEDO

本社所在地：〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番7号

代 表 者 ：代表取締役社長 大地伸和

設 立 ：2019年10月1日

事 業 内 容：宣伝広告に関連するマーケティングプランニング及びサービス

宣伝広告表現の企画及び制作

商品(含サービス)の開発及びそのセールスプロモーションに関する企画と実施 等

Ｕ Ｒ Ｌ : https://www.daiko-wedo.co.jp/

株式会社 Mavericks 会社概要

会 社 名 ：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル 1 階 A 室

代 表 者 ：Founder CEO 奥野 将太

設 立 ：2023年9月12日

事 業 内 容：様々な業種・ 業態で展開可能なシステム・プロダクトの開発

リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

購読者日本最多※の最新のAI情報を届けるメルマガ「AI Newsletter(https://mvrks.news/)」の提供

Ｕ Ｒ Ｌ : https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

※ 2025年11月時点、当社調べ