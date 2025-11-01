子ども向けアーバンスポーツ施設「NOTO COMPLEX PLAYGROUND」が11/1（土）にグランドオープン！

株式会社雨風太陽

「都市と地方をかきまぜる」をミッションとする株式会社雨風太陽（本社：岩手県花巻市、代表取締役社長：高橋 博之、証券コード:5616、以下「当社」）が参画する一般社団法人NOTO PLAYGROUND（石川県輪島市、代表理事：谷 遼典）は、能登エリアで子どもが無料で利用できる遊び場として、子ども向けアーバンスポーツ施設「NOTO COMPLEX PLAYGROUND」を2025年11月1日（土）に開業しました。本施設には、３×３（スリー・エックス・スリー）バスケットボール、スケートボード、ダンスが楽しめるエリアを備えています。また、プロを招いたスクールの開催や、イベント会場としての利用も予定しています。

「NOTO COMPLEX PLAYGROUND」Webサイト：http://noto-playground.jp/(http://noto-playground.jp/)

【NOTO COMPLEX PLAYGROUNDについて】

ロックユニット「COMPLEX」から頂いた寄附金を活用して整備された「子ども向けアーバンスポーツ施設」です。施設内には３×３（スリー・エックス・スリー）バスケットボール、スケートボード、ダンスが楽しめるエリアを備えています。子どもたちがのびのびと遊べる場として利用できるよう、利用料金は無料です。プロを招いたスクールの開催や、イベント会場としての利用も想定しています。



「NOTO COMPLEX PLAYGROUND」Webサイト：http://noto-playground.jp/

◆外観写真

◆内観写真

バスケットボールエリア

スケートボードエリア

ダンスエリア

◆平面図

◆施設概要

３×３（スリー・エックス・スリー）バスケットボール、スケートボード、ダンスが楽しめるエリアを用意しています。また、能登のプロ３×３バスケットボール女子チーム「ECHAKE-NA NOTO」や石川県スケートボード協会、県内ダンススクールとも連携し、プロを招いたスクールの開催や、イベント会場としての利用も想定しています。

◆利用時間

平日：14:00～19:00

土日祝日：10:00～17:00

※毎週火曜日が定休日です。

◆利用料金

無料

※高校生までの利用が無料です。大人のみの利用は現時点で予定しておりません。

◆アクセス

〒928-0022 石川県輪島市宅田町４１ 商業施設「ワイプラザ」敷地内

◆お問い合わせ

映像・音響設備も完備しているため、イベントの開催、貸切利用など幅広く活用可能です。詳細は下記ページよりお問い合わせください。

http://noto-playground.jp/

【目的と背景】

2024年1月1日16時10分頃、石川県能登地方でマグニチュード7.6の地震が発生しました。また、同年9月には大雨災害も発生し、地域は甚大な被害を受けました。犠牲となられた方々に深くお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

発災からまもなく2年を迎える今も、能登に暮らす方々が安心して暮らし、かつての日常を取り戻すことは依然として大きな課題となっています。震災後、広く・平坦な土地の多くは仮設住宅の建設地として使われ、かつて子どもたちがのびのびと遊んでいた場所は失われました。現在も、能登では安全に遊べる場所が少なくなっています。

こうした状況の中、当社は、地域の未来を担う子どもたちが自由に遊び、未来への希望を育める場所をつくることを目的に、ロックユニット「COMPLEX」からの寄附金を活用した「能登復興支援事業」において本施設の整備を提案しました。提案は採択され、石川県内の3つのスポーツ団体と共に「一般社団法人 NOTO PLAYGROUND」を設立し、この度、輪島市に子ども向けアーバンスポーツ施設「NOTO COMPLEX PLAYGROUND」を開業する運びとなりました。

本施設には、３×３（スリー・エックス・スリー）バスケットボール、スケートボード、ダンスが楽しめるエリアを備えています。能登の復興を願う「COMPLEX」のお二人の想いが形となった本施設を、多くの方々に利用いただくことで、新しい能登の未来を描き、復興を実感する契機になることを願っています。当社では今後も、さまざまな形で能登の創造的復興を支援していきます。

【会社概要】

「都市と地方をかきまぜる」をミッションとし、「都市と地方」「生産者と消費者」「人間と自然」など、両者の間にある「分断」をつなぎ、かきまぜ、その境目をなくすこと。そして、生かし、生かされあう関係を実感することで、感謝や喜びを感じられる社会を作ることを目指しています。

会社名： 株式会社雨風太陽

代表者名： 高橋博之

所在地： 岩手県花巻市大通一丁目１番４３-２ 花巻駅構内

東京オフィス： 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 金子ビル3F

事業内容：

・食品事業：産直アプリ「ポケットマルシェ」、ふるさと納税プラットフォーム「ポケマルふるさと納税」等

・旅行事業：宿泊予約サイト「STAY JAPAN」、子ども向け企画旅行「ポケマルおやこ地方留学」等

・地方婚活支援事業：結婚相談所「ちほ婚！」

・自治体事業：関係人口創出、販路拡大等の自治体支援サービス

・インパクト共創事業：インパクト共創に関するサービス

URL：https://ame-kaze-taiyo.jp/