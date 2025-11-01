【いーふらん】26卒・27卒向け会社説明会 11月開催のお知らせ～新卒向け会社説明会（オフライン・オンライン）11月分の詳細を発表～

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、2026年卒、2027年卒の学生を対象とした会社説明会（オフライン・オンライン）11月分の日程を決定しましたので、お知らせいたします。

E-FRAN.inc Recruiting Message

挑戦のその先へ 自分が変われば、世界が変わる



いーふらんには本気で向き合える仲間がいます。

全力で挑戦した失敗を笑う人はいません。



自分を変えることができる環境がここにあります。

仲間とともに挑戦し、世界を変えよう。

・新卒採用を強化する背景

いーふらんは創業以来、売上を連続して更新し続けており、2025年6月期には売上989億円を達成いたしました。現在は今期売上1,500億円を目標に掲げ、長期的には1兆円企業の実現を目指しております。いーふらんの主軸事業は高価買取店「おたからや」で、店舗数は全国1,560店舗と、業界最大級を誇っております。また、「おたからや」のグローバル展開も進めており、2025年2月には香港に海外1号店をオープン。続いて4月にシンガポール、6月に3カ国目となる台湾、そして9月にはインドネシアへと出店を実現いたしました。今後は香港、シンガポール、台湾、インドネシア出店を皮切りに、タイ、中国、アメリカ、オーストラリア、ドバイなどの新規市場の開拓を予定しております。

国内外において「おたからや」を主軸事業として成長を続け、1兆円企業を目指してまいります。

その目標を達成するためには、挑戦心に富んだ若い社員の力が重要と考え、新卒採用に力を入れて取り組んでおります。新しいことに挑み続ける当社では、新しいポストが次々と生まれ、社歴に関係なく能力次第で活躍できる環境をつくりあげております。



・新卒社員の活躍事例

当社では、「利益を社員へ最大限に還元する」という経営方針のもと、実力や成果を正当に評価し、給与やキャリアに反映させております。下記は、新卒入社後に活躍している社員の事例です。

◆2024年卒新卒社員の年収が1,600万越え

◆2024年新卒社員でトップ成績者の初任給は月給154万円

東証プライム上場企業と当社の新卒初任給を比較した調査もあわせてご覧ください。

参考記事：【いーふらん】学生に多くの選択肢を。「いーふらん新卒初任給と日本の大卒初任給の比較調査結果」を発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000080252.html



・入社後すぐに活躍できる研修体制

いーふらんでは、新卒内定者向けに早期キャリアアッププログラムという研修を行っております。早期キャリアアッププログラムは、創業以来25年以上をかけて培われたいーふらん独自のノウハウを吸収するとともに、入社時点で必要なスキル・知識・社会人としての基礎力を習得し、即戦力として業務に臨める状態を実現できるプログラムです。これにより成長スピードが加速し、短期間で豊富な経験を積み、一流の営業職として、さらには入社と同時に店長として活躍できるほどのキャリアを最速で築くことが可能です。

以上のように、高額インセンティブと年功序列のない環境、そして早期キャリアアッププログラムという研修制度のある当社だからこそ、新卒社員でも入社後すぐに活躍できるのです。

これまでの自分から変わりたい、圧倒的な成果を出したい、成長したい、そのような学生の皆様の挑戦をお待ちしております。

新卒採用ページでは、当社の最前線で挑戦を続ける新卒入社社員たちのインタビューを公開しております。就活軸やいーふらんの決め手、今後の目標などありのままを語ってくれています。是非ご覧ください。

＼ 新卒採用ページはこちらから ／

https://e-fran-recruit.jp/

＼ 26卒説明会参加はこちらから ／

https://www.career-cloud.asia/26/form/entryb/index/2efb2a818c65a0f83d76e1a73aeb4a39

＼ 27卒説明会参加はこちらから ／

https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/index/4d778596e2711c6d1f422ccd1c795533

・会社説明会兼一次選考のご案内

いーふらんでは、選考前により深くいーふらんについて知っていただけるよう、会社説明会を積極的に開催しております。いーふらんのビジョンに少しでも触れてみたい方はぜひご参加ください。また、説明会後には、選考をご希望の方のみ、そのまま一次選考を行っております。

■ 所要時間

約2時間30分

※前後する場合がございますので、お時間には余裕をもってご参加ください。

※途中参加、途中退出は不可。

■ 内容

約1時間の説明の後、選考希望のアンケートにご回答いただきます。

選考ご希望の方のみ、そのまま一次選考を行います。（約30秒の自己紹介動画の撮影・提出）

※選考をご希望されない場合、事務職ご希望の方は説明会のみで終了となります。

■ 開催方法

対面：本社 （神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーB15階）

WEB：zoom

■ 服装

対面：スーツ

WEB：スーツ

■ 注意事項

・対面でご参加時の注意事項

筆記用具、ノートをご持参ください。

・WEBでご参加時の注意事項

WEBでのご参加の場合、必ずカメラはオンでご参加ください。

オフの場合は、お受けいただくことが出来ませんのであらかじめご了承ください。

原則、携帯電話ではなくパソコンでのご参加をお願いしております。

・11月説明会予定

【本社限定！面接対策講座＆最短即日内定のチャンス】

本社での対面説明会にご参加の方だけの特別なチャンスです。人事部マネージャーが直接指導する面接対策講座で、あなたの魅力を最大限に引き出し内定を勝ち取る秘訣を伝授します。さらに、ご希望を頂いた方には説明会当日にそのまま最終選考へ進んでいただける可能性もございます。ぜひこの機会に対面説明会にお越しください！

※東京・神奈川にお住まいの方は原則、対面説明会にお越しいただいております。



■日時（26卒・27卒共通）

11月1日（土）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月3日（月）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

11月5日（水）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月6日（木）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月7日（金）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

11月8日（土）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月9日（日）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月12日（水）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

11月13日（木）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月14日（金）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月15日（土）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月16日（日）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

11月17日（月）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月19日（水）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月20日（木）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月21日（金）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

11月22日（土）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月26日（水）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月27日（木）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月28日（金）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

11月29日（土）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

11月30日（日）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

・いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,560店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。



・数字で知るいーふらん

・福利厚生について

いーふらんでは、社員が長く働き続ける環境づくりのためにさまざまな福利厚生制度を導入しております。ここで紹介しているものはごく一部です。従業員の大幅な増員によって急成長中の弊社では、福利厚生はまだまだ拡充予定であり、今後も働きやすい職場環境を随時追求して参ります。



・成績優秀者へ海外旅行贈与

成果を出した従業員の評価を大切にしている当社では、毎月、営業職の成績優秀者に対して海外旅行をプレゼントしています。



・社割購入支援制度

高級時計やブランド品など、当社で買取をした様々な品を社内でも販売中。普段なら手の届かない憧れのブランドを最大90%OFFで手にすることができます。

・レクリエーション（自由参加）

代表取締役会長 渡辺喜久男といーふらん社員のさくらんぼ狩り体験

ゴルフ・カラオケ・バスツアー・フルーツ狩りなど、代表取締役会長 渡辺喜久男が主催する様々なレクリエーション。毎度意匠を凝らした豪華企画を催し、参加は自由で、しかも営業時間内での開催となっています。



・クルージングツアー

代表取締役会長 渡辺喜久男といーふらん社員のクルージングイベント

会社所有の大型クルーザーで豪華クルージングツアーを定期的に企画。社員の憩いのため毎回のようにお楽しみイベントや、お土産を用意。クルーザーにはカラオケ機能も完備され、移動中もにぎやか。

・部活動について

いーふらんでは部活動を積極的に推進しています。役員、従業員が同じ土俵で活動することで関係の構築を行っています。



・フットサル部

・野球部

・バレーボール部

・ゴルフ部

いーふらんでは、「社員幸福満足度日本一」を目指し、その他にも様々な福利厚生制度を導入しています。今後も、社員が安心して長く働ける環境づくりに努めてまいります。



▼いーふらんの福利厚生はこちらから

https://e-fran-recruit.jp/work-place/

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉 / 人事部長：渡邉光

TEL：045-330-4410