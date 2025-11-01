「Cybersecurity Woman of Japan 2024 Awards」　駐日英国大使館にて開催

KV Equity Partners (SAYA)

東京、日本 - 2024年10月22日 - 「Cybersecurity Woman of Japan 2024 Awards(https://leadmind.inteligenca.com/cybersecurity-woman-of-the-japan-2024/)」が東京の英国大使館で開催されました。

本イベントには、業界を代表する専門家、政府関係者、サイバーセキュリティのプロフェッショナルが集まり、日本のデジタルセキュリティ分野における女性の功績を称えました。

United Cybersecurity Alliance(https://www.unitedcybersecurityalliance.org/)が主催し、SAYA University(https://sayauniversity.com/)を含む複数のパートナーの協力を得て実施された本アワードは、サイバーセキュリティにおける女性の役割拡大と、より包括的で強靭な人材基盤構築の重要性を浮き彫りにしました。

本アワードは以下6つの部門において、業界で多様な貢献を果たした女性たちを表彰しました：

- 日本のサイバーセキュリティ女性支援者賞 2024（Cybersecurity Women Supporter of Japan 2024）- 日本の女性サイバーセキュリティ・リーダー賞 2024（Woman Cybersecurity Leader of Japan 2024）- 日本の女性サイバーセキュリティ・ハッカー賞 2024（Cybersecurity Woman Hacker of Japan 2024）- ピープルズ・チョイス賞 2024（People’s Choice Award 2024）- 日本の女性サイバーセキュリティ教育者賞 2024（Cybersecurity Woman Educator of Japan 2024）- 日本の女性サイバーセキュリティ／プライバシー法律専門家賞 2024（Cybersecurity or Privacy Woman of Japan Law Professional 2024）SAYA University 共同創設者 ジョナサン・ロッシ氏

SAYA University 共同創設者のジョナサン・ロッシ氏(https://www.linkedin.com/in/jonathanhiroshi/)は、司会として来場者を迎え入れ、次のように述べました。

「この表彰式は、日本のサイバーセキュリティ分野で活躍する女性たちの貢献を称え、祝福するために、一年に一度、業界の 専門家が一堂に会する重要な場です。」

日本最大のサイバーセキュリティ従業員向け啓発プラットフォームである SAYA University は、本イベントの理念を支える中心的な役割を果たしました。

SAYA は、日本市場に特化したアニメ形式のマイクロラーニングを通じて、全国の従業員に実践的で魅力的な教育を提供し続けています。これは、新たなロールモデルを育成し、女性がサイバーセキュリティ分野でリーダーシップを発揮するという本イベントの目的とも密接に関連しています。

「サイバーセキュリティ分野で女性を認めることは、単に個人の功績を称えるだけではありません。既存の認識を変え、ロールモデルを生み出し、日本のサイバーセキュリティを実質的に前進させることにつながるのです。」

- United Cybersecurity Alliance 代表兼CEO／CSWJ Awards創設者 カーメン・マーシュ氏

本イベントのテーマは「 Connection & Growth （つながりと成長）」。

SAYA Universityのリーダー陣も世界の専門家や政府関係者、プラチナスポンサーを含む多様なスポンサー企業も交え、人材育成やヒューマンリスク管理に関する意見交換を行い、進化するデジタル脅威に対応するうえで、ジェンダーにかかわらず能力を発揮できる環境の重要性が再確認されました。

英国大使館が国際的な協力とイノベーションの拠点として果たす役割を示す場ともなった「Cybersecurity Woman of Japan 2024 Awards」は、日本のサイバーセキュリティ分野における多様性と活躍推進において大きな節目となりました。

同時に、イベントのテーマである「 Connection & Growth 」が示すように、SAYA Universityが担う「人材を育成し、組織のセキュリティ体制を強化すること」の意義もまた明確となりました。

2025年のアワード授賞式は、2025年12月に開催予定です。具体的な情報は追って数週間以内にご案内いたします。

SAYA Universityについて

SAYA University は、日本最大の「従業員によるサイバー事故リスク」を低減するソリューション。

「従業員とその家族がオンラインの脅威から安心して暮らせる社会をつくる」ことを使命に、世界最大級の日本語セキュリティ啓発ライブラリを提供しています。

コンテンツは、短く記憶に残るアニメ形式。

「スキマ時間」に学べるマイクロラーニングとして設計されており、日々の業務の合間に取り入れられる学習スタイルを可能にしています。

SAYA University :https://sayauniversity.com/

サイバーセキュリティー・ウーマン・オブ・ジャパン・アワードについて

Cybersecurity Woman of Japan (CSWJ) Awards は、2023年に始動。日本では初めての女性のサイバーセキュリティ分野での貢献を称える取り組みです。

United Cybersecurity Allianceが主催し、専門知識を持つ女性リーダーやプロフェッショナルの存在を広く発信することで、日本のサイバー攻撃に対する耐性や国際競争力の強化に貢献しています。