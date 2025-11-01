ノジマTリーグ 2025-2026 公式戦 11月1日開催 岡山リベッツ vs 琉球アスティーダ 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


岡山リベッツと琉球アスティーダの試合は、4-0で琉球アスティーダが勝利しました。