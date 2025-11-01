【“運命の石”が見つかる】「守護石」のパワーストーンで作る「バースデイオーダーチャーム」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、生年月日から算出した守護石と、お願い事の石から作る、マルラニハワイのオーダーメイド「バースデイオーダーチャーム」が発売になりました。

約1.8ｇと軽量、引き輪で簡単に装着できますので、お好きな箇所に付けてお楽しみください。

・バースデイオーダーチャーム

https://malulani.info/?pid=187852608

- 販売価格：8,000円（税込 8,800円）- 素材：天然石、真鍮メッキチャーム- 取扱店舗：公式オンラインショップ、国内各店- 納期：約1～2週間

・守護石を手軽に、プレゼントにも

生年月日から算出した守護石をベースにお作りするオーダーチャームは、末広がりや、永遠を意味するインフィニティの形として、縁起の良い8粒の石で組み上げていきます。

■作成例

第1守護石 アクアマリン

ご自身はもちろん、プレゼントやペットのお守りとしてもおすすめ。

お誕生日や年齢などがご不明の場合は、お願い事に特化して作成することも可能です。

詳細を備考欄にご記載ください。

・文字刻印で、特別なお守りに

ご希望の方には、水晶に英数字（6文字まで）、カタカナ（4文字まで）で、お好きな文字を2,200円（税込）で刻印いたします。

お名前やイニシャル、記念日などが刻まれたチャームは、特別なお守りになるでしょう。

※ご希望がない場合は、「Malulani（神のご加護）」水晶が入ります。

※プルダウンにて「彫り文字 あり」を選択していただき、ご希望の文字を備考欄に記載してください。

・Malulaniと刻印、選べるチャーム

「Malulani（神のご加護）」と刻印のチャームは、イヌ、ホヌ、シェル、イルカなど、9種類からお選びいただけます。

お好み、モチーフの意味などから、お好きなチャームをお選びください。

守護石で作る、世界にひとつのオーダーチャーム。

いつもおそばに、ハッピーに包まれるお守りにいかがでしょうか？

◆ご購入はこちらから

https://malulani.info/?pid=187852608

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶あなたの事を守る守護石！日常生活をサポートするパワーストーン 天然石をご紹介！大切なお守りに♪

https://malulani.info/column/stone-dictionary/38548.html

▶守護石って何？生年月日から作るオーダーメイドブレスレットについて

https://malulani.info/column/basic-knowledge/32.html



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。