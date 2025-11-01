【“運命の石”が見つかる】「守護石」のパワーストーンで作る「バースデイオーダーチャーム」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、生年月日から算出した守護石と、お願い事の石から作る、マルラニハワイのオーダーメイド「バースデイオーダーチャーム」が発売になりました。
約1.8ｇと軽量、引き輪で簡単に装着できますので、お好きな箇所に付けてお楽しみください。
・バースデイオーダーチャーム
https://malulani.info/?pid=187852608
- 販売価格：8,000円（税込 8,800円）
- 素材：天然石、真鍮メッキチャーム
- 取扱店舗：公式オンラインショップ、国内各店
- 納期：約1～2週間
・守護石を手軽に、プレゼントにも
生年月日から算出した守護石をベースにお作りするオーダーチャームは、末広がりや、永遠を意味するインフィニティの形として、縁起の良い8粒の石で組み上げていきます。
■作成例
第1守護石 アクアマリン
ご自身はもちろん、プレゼントやペットのお守りとしてもおすすめ。
お誕生日や年齢などがご不明の場合は、お願い事に特化して作成することも可能です。
詳細を備考欄にご記載ください。
・文字刻印で、特別なお守りに
ご希望の方には、水晶に英数字（6文字まで）、カタカナ（4文字まで）で、お好きな文字を2,200円（税込）で刻印いたします。
お名前やイニシャル、記念日などが刻まれたチャームは、特別なお守りになるでしょう。
※ご希望がない場合は、「Malulani（神のご加護）」水晶が入ります。
※プルダウンにて「彫り文字 あり」を選択していただき、ご希望の文字を備考欄に記載してください。
・Malulaniと刻印、選べるチャーム
「Malulani（神のご加護）」と刻印のチャームは、イヌ、ホヌ、シェル、イルカなど、9種類からお選びいただけます。
お好み、モチーフの意味などから、お好きなチャームをお選びください。
守護石で作る、世界にひとつのオーダーチャーム。
いつもおそばに、ハッピーに包まれるお守りにいかがでしょうか？
◆ご購入はこちらから
https://malulani.info/?pid=187852608
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005 年4 月
代表者：代表取締役 輝咲 翔
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901
TEL：03-6419-7755
事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。