『うたわれるもの ロストフラグ』6周年イベント「見えるは夜明けの兆し」を開催！期間限定キャラクター「コタマ[翔破の操]（CV:薄井友里）」や描き下ろしの灯幻鏡が登場！
株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、2025年11月1日（土）よりスマートフォン用RPG『うたわれるもの ロストフラグ』において、6周年イベント「見えるは夜明けの兆し」が開催されることをお知らせいたします。
「うたわれるもの」シリーズは、全世界で累計販売数120万本を突破するアクアプラスの代表的なタイトルの一つで、和風テイストな独特の世界観や個性豊かなキャラクターたちによる壮大なストーリーが展開する作品です。
このたび『うたわれるもの ロストフラグ』では、2025年11月1日（土）より6周年イベント「見えるは夜明けの兆し」を開催いたします。また、同時開催するガチャ「【見えるは夜明けの兆し】＆【イベント遺跡】特効！英傑 縁結び」では、本イベントで活躍する期間限定キャラクター「コタマ[翔破の操]（CV：薄井友里）」や描き下ろしの灯幻鏡が登場いたします。
さらに、最大600連無料ガチャや6周年イベント開始記念として合計「宝珠4000個」のプレゼントの他、豪華声優陣の「直筆サイン入り色紙」が当たる「フォロー&リポスト 6周年記念プレゼントキャンペーン」を開催いたします。
ぜひこの機会に、スマートフォン用RPG『うたわれるもの ロストフラグ』をお楽しみください。
■トピックス
●6周年イベント「見えるは夜明けの兆し」開催！
2025年11月1日（土）より6周年イベントを開催いたします。
『うたわれるもの ロストフラグ』リリース6周年を記念した特別なイベントとなります。
【イベント「見えるは夜明けの兆し」】
▼開催期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2025年12月4日（木）13:59まで
【イベントポイント交換所】
集めたイベントポイントを消費することで、アイテムと交換することができます。
▼交換期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2025年12月5日（金）13:59まで
【イベントスタートログインボーナス】
イベント期間中は、イベントスタートログインボーナスが獲得できます。
※本ログインボーナスは最大1日間のみ受け取り可能です。
▼開催期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2025年12月4日（木）13:59まで
▼ログインボーナス内容
1日目…宝珠×1000
【イベント特別ログインボーナス】
期間中は「イベント特別ログインボーナス」を獲得できます。
7日目の報酬を獲得すると翌日は1日目の報酬から再スタートします。
▼開催期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2025年12月4日（木）13:59まで
▼ログインボーナス内容
1日目：活力の封殻×1
2日目：スキップチケット×25
3日目：代価の封殻×2
4日目：宝珠×100
5日目：兵法指南書：極伝×2
6日目：活力丹：大×1
7日目：11月・英傑結糸(1回)×1
●ガチャ「【見えるは夜明けの兆し】＆【イベント遺跡】特効！英傑 縁結び」開催！
今回のイベント「見えるは夜明けの兆し」およびイベント遺跡「【見えるは夜明けの兆し】の遺跡」で特効効果を発揮する期間限定キャラクター「コタマ[翔破の操]」や、新しい灯幻鏡「今もまだ覚えてる？」等が登場いたします。さらにピックアップ対象であるキャラクター・灯幻鏡は出現率がアップします。
▼開催期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2025年11月21日（金）13:59まで
※今月の英傑縁結びでは、「コタマ[翔破の操]」のほかに、新たなキャラクターが１人登場予定となり、それぞれ単体ピックアップで登場する英傑縁結びを２回、２人同時にピックアップで登場する英傑縁結びを1回の、合計３回実施される予定です。
※期間限定キャラクター「コタマ[翔破の操]」（CV：薄井友里）
※期間限定灯幻鏡「今もまだ覚えてる？」 イラスト：水溜鳥
※灯幻鏡「一触即発」 イラスト：Inooka
●「歓謝恩礼ログインボーナス」＆「【6周年記念】歓謝恩礼 縁結び」開催！
最大600連分の無料ガチャが引ける「専用10連結糸」をプレゼント！
6周年の記念と感謝の気持ちを込めて、特別なログインボーナスを実施いたします。
開催期間中にログインしていただくと、10日間で最大600連分の無料ガチャが引ける「歓謝恩礼結糸」をプレゼントいたします。
※本ログインボーナスは最大10日間受け取り可能です。
【歓謝恩礼ログインボーナス】
▼開催期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2026年1月31日（土）13:59まで
【【6周年記念】歓謝恩礼 縁結び】
「歓謝恩礼ログインボーナス」で獲得した「歓謝恩礼結糸」でガチャを引くことができます。
▼開催期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2026年2月7日（土）13:59まで
●周年イベント開始ログインボーナス開催！
6周年イベント「見えるは夜明けの兆し」の開始を記念して、期間中にログインした方全員に「宝珠3000個（ガチャ10回分）」をプレゼントいたします。
▼受け取り期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2025年12月31日（水）13:59まで
▼プレゼント内容
宝珠×3000
●宝珠を特別価格にて再び販売！
6周年を記念して、2025年5月1日（木）より特別価格で販売している宝珠の在庫数をリセットし、既に購入されたユーザーの皆様も再び購入が可能になります。
価格ごとにユーザーお1人様につき1回ずつご利用することができ、購入した有償宝珠と同数の無償宝珠を追加で入手することができる非常にお得な内容となっております。
▼販売期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後～
▼セット内容
【お1人様1回限り】有償宝珠160+160
価格：\160
内容：有償宝珠160個+無償宝珠160個
【お1人様1回限り】有償宝珠650+650
価格：\650
内容：有償宝珠650個+無償宝珠650個
【お1人様1回限り】有償宝珠1200+1200
価格：\1,200
内容：有償宝珠1200個+無償宝珠1200個
【お1人様1回限り】有償宝珠3000+3000
価格：\3,000
内容：有償宝珠3000個+無償宝珠3000個
【お1人様1回限り】有償宝珠4900+4900
価格：\4,900
内容：有償宝珠4900個+無償宝珠4900個
【お1人様1回限り】有償宝珠10000+10000
価格：\10,000
内容：有償宝珠10000個+無償宝珠10000個
●ガチャ「【何回でも引き直し可能！】心願成就 縁結び」ラインナップ更新！
何度でも引き直しをすることができる無料のガチャ「【何回でも引き直し可能！】心願成就 縁結び」のラインナップを更新いたします。
★3キャラクターと★3灯幻鏡がそれぞれ1つずつ確定で引くことができます。
※ラインナップは2025年8月31日（日）までに登場した定常キャラクターと灯幻鏡となります。
▼販売期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後～
●イベント遺跡「[見えるは夜明けの兆し]の遺跡」が追加！
2025年11月1日（土）よりイベント遺跡「[見えるは夜明けの兆し]の遺跡」を追加いたします。
本遺跡はイベント「見えるは夜明けの兆し」に紐づいた特別な遺跡となります。
また、2025年11月5日（水）14:00より遺跡レベル（深層）1～50の追加を予定しております。
▼開催期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2025年12月4日（木）13:59まで
●販売物追加及び購入回数リセット！
〇超育成！キャラ強化福袋
当月に開催されるガチャ「【見えるは夜明けの兆し】＆【イベント遺跡】特効！英傑 縁結び」で使用できる「【御朱印付き】11月・英傑結糸(10回)」を1個と、「二つ名」の強化に必要なアイテムがまとめて手に入るお得なセットです。この福袋は合計4つ購入することができ、福袋1つにあたり、キャラクターの「二つ名」の「スロット」1つをLv99まで育成できる量の「誉の験」が手に入ります。
※「有償宝珠」限定となります。
▼販売期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2025年12月4日（木）13:59まで
▼セット内容
【御朱印付き】11月・英傑結糸(10回)×1
誉の器×1
誉の験×34000
▼価格
有償宝珠×3000
〇限定福袋
当月に開催されるガチャ「【見えるは夜明けの兆し】＆【イベント遺跡】特効！英傑 縁結び」で使用できる「【御朱印付き】11月・英傑結糸(10回)」を1個と、キャラクターの強化に必要なアイテムがまとめて手に入るお得なセットです。
※「有償宝珠」限定となります。
▼販売期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～ 2025年12月4日（木）13:59まで
▼セット内容
【御朱印付き】11月・英傑結糸(10回)×1
契約の代価：心×1
契約の代価：天×1
契約の代価：地×1
▼価格
有償宝珠×3000
〇各種販売物の購入回数をリセット
対象販売物の購入回数のリセットを実施いたします。
▼販売期間
2025年11月1日（土）メンテナンス後 ～
▼リセット対象販売物
・有償宝珠限定：キャラ強化ステップアップセット
・有償宝珠限定：真・育成福袋
・有償宝珠限定：初心者応援！育成強化福袋
●『うたわれるもの ロストフラグ』フォロー＆リポスト 6周年記念プレゼントキャンペーン開催！
『うたわれるもの ロストフラグ』公式X（旧Twitter）では、6周年イベント「見えるは夜明けの兆し」の開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催することが決定いたしました。今回の賞品は豪華声優陣5名の「直筆サイン色紙」となります。
▼応募方法
『うたわれるもの ロストフラグ』公式X（@Utaware_LF）をフォローして、キャンペーンポストをリポストしてください。
合計5名様に、下記の豪華賞品をプレゼントいたします。
▼プレゼント内容
コタマ役 薄井友里さんサイン色紙…1名様
ハクオロ役 小山力也さんサイン色紙…1名様
クロマ役 岩井映美里さんサイン色紙…1名様
ライコウ役 置鮎龍太郎さんサイン色紙…1名様
アンジュ役 赤崎千夏さんサイン色紙…1名様
▼応募期間
2025年11月1日（土）～ 2025年11月30日（日）23:59まで
▼当選発表
応募期間終了後、当選者の方には『うたわれるもの ロストフラグ』公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
▼ご注意
※Xアカウントが非公開になっている場合、応募対象外となります。
※Xアカウントがダイレクトメッセージを受信できない状態の場合、ご連絡から10日間ご返信いただけない場合は当選を無効とさせていただきます。
※『うたわれるもの ロストフラグ』公式Xアカウントのフォローを解除もしくはリポストが取り消されている場合、当選は無効とさせていただきます。
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
※本キャンペーンの応募状況、および選考結果等に関するお問い合わせにはお答えしかねます。
※同一人物による複数アカウントでの応募など、キャンペーン運営上、不正行為と弊社が判断した場合、当選を無効とさせていただく場合がございます。
※プレゼントの送付先は、日本国内に限らせていただきます。
※プレゼントの換金および当選権利の譲渡はできません。
※プレゼント送付に関する送料は、弊社にて負担させていただきます。
※個人情報は株式会社アクアプラスが厳重に管理を行い、お客様の承諾なしに第三者に公開いたしません。
■ゲーム概要
タイトル：うたわれるもの ロストフラグ
ジャンル：RPG
対応機種：iOS/Android/Google Play Games版
配信日：2019年11月26日【GPG（ベータ）版は2024年7月11日】
プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金制）
公式サイト：https://utaware-lf.jp/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/Utaware_LF
権利表記：(C)AQUAPLUS